Un chercheur du Kansas condamné à une peine de prison dans une affaire liée à la Chine

KANSAS CITY, Kan. (AP) – Un ancien chercheur accusé d’avoir caché le travail qu’il effectuait en Chine alors qu’il était employé par l’Université du Kansas, a été condamné mercredi à une peine purgée par un juge fédéral qui a déclaré que son action ne justifiait pas une peine de prison .

Feng “Franklin” Tao a été initialement condamné en avril pour quatre chefs d’accusation, dont trois chefs de fraude électronique. Mais la juge de district américaine Julie Robinson a rejeté en septembre les condamnations pour fraude électronique et a laissé la condamnation pour fausse déclaration.

Tao n’a pas révélé sur un formulaire qu’il a rempli pour le Kansas en 2019 qu’il avait été nommé à un programme de talents chinois, le Changjiang Professorship. Il s’est rendu en Chine pour mettre en place un laboratoire et recruter du personnel pour l’Université de Fuzhou, tout en disant aux responsables du Kansas qu’il était en Allemagne.

Les procureurs fédéraux ont fait valoir que Tao avait fraudé l’Université du Kansas, le Département américain de l’énergie et la National Science Foundation en mentant sur le travail qu’il effectuait pour l’Université de Fuzhou en Chine. L’université et les agences fédérales, qui ont accordé des subventions à Tao pour des projets de recherche, ont soutenu que ses actions leur avaient coûté des centaines de milliers de dollars.

En annonçant la condamnation, Robinson a déclaré que les procureurs n’avaient présenté aucune preuve lors du procès que Tao ait reçu de l’argent pour son travail en Chine, ce qui est nécessaire pour une condamnation pour fraude électronique.

Elle a dit que lorsque le procès a commencé, elle s’attendait à entendre des preuves que les tromperies de Tao avaient causé des pertes financières et qu’il avait partagé d’importantes recherches avec des responsables chinois aux dépens des contribuables américains et des trois institutions.

Au contraire, les preuves ont montré que Tao a continué à remplir ses fonctions à l’Université du Kansas pendant son séjour en Chine en travaillant 70 heures par semaine et en poussant ses étudiants du Kansas à faire de même. Et elle a noté qu’il faisait de la recherche fondamentale qui est librement partagée au sein de la communauté scientifique.

“Ce n’est pas une affaire d’espionnage … Si c’était le cas, ils n’ont présenté absolument aucune preuve de ce qui se passait”, a déclaré Robinson. “Croyez-moi, si c’était ce qui se passait, la peine aurait été bien différente aujourd’hui.”

L’avocat de Tao, Peter Zeidenberg, a déclaré qu’il ferait appel de la condamnation restante de Tao.

“Dr. Tao est immensément soulagé que le juge Robinson ait convenu qu’une peine de temps purgé était appropriée », a déclaré Zeidenberg. “Nous avons également été ravis d’entendre le juge dire, une fois de plus, que ni le gouvernement ni KU n’ont été fraudés ou blessés, et que le Dr Tao a fait tout le travail qui lui était demandé à l’entière satisfaction de ces entités.”

Tao a purgé une semaine de prison après son arrestation en 2018 et a porté une surveillance électronique tout en ayant ses déplacements restreints depuis lors. Ses avocats ont déclaré que l’affaire avait détruit sa réputation, la stabilité financière de sa famille et sa brillante carrière.

Tao a refusé de parler pendant l’audience ou après alors qu’il se réunissait avec des partisans devant le palais de justice fédéral de Kansas City, Kansas. Mais sa femme, Hong Peng, a déclaré qu’elle était reconnaissante du soutien que sa famille a reçu pendant cette longue affaire.

“Cette poursuite a détruit la vie de Franklin”, a-t-elle déclaré. « Il veut retrouver sa réputation. Cela a bouleversé nos vies. »

Le procureur Adam Berry a déclaré mercredi devant le tribunal que les actions de Tao justifiaient une peine de prison parce que les institutions avaient perdu des centaines de milliers de dollars en fonds de recherche en raison de sa tromperie. Il a déclaré qu’une phrase aurait également un effet dissuasif sur les autres chercheurs qui considèrent ne pas être honnêtes et transparents sur leurs activités de recherche.

Le bureau du procureur américain du Kansas a refusé de commenter.

Tao ne travaille plus pour l’Université du Kansas, a déclaré vendredi une porte-parole de l’école.

Robinson a déclaré que Tao ne sera pas confiné à son domicile pendant sa libération surveillée et n’aura pas à porter de moniteur de cheville, notant qu’il n’avait aucun casier judiciaire antérieur et n’a pas violé les conditions de son emprisonnement depuis son arrestation. Elle n’a pas infligé d’amende.

L’affaire contre Tao faisait partie de l’Initiative chinoise du ministère américain de la Justice, un programme lancé en 2018 pour réprimer les efforts de transfert d’idées originales et de propriété intellectuelle des universités américaines vers les institutions gouvernementales chinoises. Le département a mis fin au programme au milieu des critiques publiques et de plusieurs poursuites infructueuses.

Gisela Perez Kusakawa, directrice exécutive du Asian American Scholar Forum, a déclaré que le cas de Tao avait soulevé des inquiétudes parmi les chercheurs américains d’origine asiatique qu’ils seraient ciblés, en particulier à une époque de préjugés croissants à leur encontre.

Elle a déclaré que le formulaire de divulgation que Tao a été reconnu coupable d’avoir mal rempli est vague et qu’il devrait y avoir un système permettant aux chercheurs de corriger de telles erreurs, plutôt que de les soumettre à des poursuites fédérales.

“Nous voulons que le public sache que les scientifiques américains d’origine asiatique contribuent à ce pays”, a déclaré Kusakawa. “Ce sont les personnes mêmes dont ce comté a besoin en ce moment pour que la recherche continue de progresser.”

Tao est né en Chine et a déménagé aux États-Unis en 2002. Il a obtenu son doctorat à l’Université de Princeton et a travaillé à l’Université de Californie-Berkeley et Notre Dame avant août 2014, date à laquelle il a été embauché comme professeur agrégé à l’Université de Centre du Kansas pour la catalyse bénéfique pour l’environnement. Le centre mène des recherches sur les technologies durables pour conserver les ressources naturelles et l’énergie.

Cette histoire a été corrigée pour montrer que Tao a été arrêté en 2019, pas en 2018.

Margaret Stafford, Associated Press