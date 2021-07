Un chercheur d’or de l’Alaska mutilé et terrorisé par un ours pendant une SEMAINE raconte comment la bête l’a jeté de son VTT « comme si c’était un jouet »

LE mineur d’or d’Alaska qui a miraculeusement survécu à une attaque d’ours et s’est caché dans sa cabine pendant une semaine parle de son calvaire, affirmant qu’il a appris sa leçon et qu’il ne s’aventurera plus seul.

Le mineur d’été de longue date Richard Jessee conduisait son VTT le 12 juillet lorsqu’il a vu un ours brun foncer vers lui.

Richard Jessee s’est caché dans sa cabine pendant quatre jours alors qu’un ours brun tentait de pénétrer à l’intérieur Crédit : Lindsey Rudolph pour The Nome Nugget

Jessee, qui avait attaché une remorque à son VTT alors qu’il approchait du Big Four Creek près de la rivière Casadepaga à Solomon, en Alaska, a déclaré que l’ours brun lui avait sauté dessus.

« L’ours est sorti de nulle part », a-t-il déclaré à The Nome Nugget. « Il a renversé mon vélo et la remorque comme s’il s’agissait d’une petite voiture. J’étais en état de choc et en hypothermie. »

Parce qu’il transportait une lourde remorque, Jessee n’a pas pu échapper à l’attaque de l’ours.

Au lieu de cela, son VTT et sa remorque – ainsi que son téléphone portable – ont rapidement coulé au fond de la rivière.

Jessee a réussi à tirer sur l’ours assez rapidement pour échapper à l’écrasement de l’ours.

Caché pendant des jours

Il s’est dirigé vers sa cabine, où Jessee a déclaré que l’ours avait tenté de se frayer un chemin à travers les murs, les fenêtres et les portes de la cabine.

« Il n’y avait aucun doute à ce sujet : l’ours essayait d’entrer dans ma cabine », a déclaré Jessee.

« Je ne sais pas pourquoi il était si agressif. Peut-être qu’il avait des oursons à proximité. »

Le mineur s’est caché dans sa cabine pendant plusieurs jours en attendant de l’aide, plaçant même un morceau de contreplaqué portant l’inscription « SOS » sur son toit.

« Je n’étais pas sûr des jours; j’étais sous le choc », a déclaré Jessee, ajoutant que l’ours partirait et reviendrait, gardant le mineur éveillé pendant des jours.

Ce n’est que lorsqu’un hélicoptère des garde-côtes survolant la tête a vu le panneau de Jessee et l’a secouru quatre jours plus tard.

Mais même cela était la chance de la paille.

A pris un itinéraire différent

Le capitaine de corvette Jared Carbajal pilotait l’hélicoptère pour une mission à Nome le 16 juillet et a décidé qu’il n’allait pas emprunter la route habituelle en raison de problèmes de nuages.

« Nous volions à proximité de nombreux anciens sites miniers, et mon copilote a remarqué un gars qui nous faisait signe », a déclaré Carbajal.

« Il agitait les deux mains au-dessus de sa tête, et c’est généralement un signe de détresse, alors nous nous sommes retournés pour voler pour vérifier et nous assurer qu’il allait bien. En remontant, nous avons remarqué qu’au sommet de son toit, il avait peint ‘SOS, AIDEZ-MOI.' »

« Nous ne savions pas qu’il était là. Nous venons de le croiser en route vers une autre mission », a déclaré Carbajal.

« S’il avait fait signe d’une seule main, nous aurions probablement continué. Le fait qu’il ait fait signe avec les deux mains au-dessus de sa tête est révélateur de la détresse, c’est ce qui nous a incités à tourner en rond. »

L’assistant Adam Carr est sorti du cuivre et a vérifié Jessee, qui a dit « Je me souviendrai du visage de cet homme pour toujours. »

« C’était traumatisant, mais je suis content que quelqu’un s’occupe de moi. »

Jessee a été transporté dans un hôpital local pour vérifier les blessures, mais il n’a subi que quelques contusions.

« La grande leçon ici est que je ne devrais pas sortir seul », a déclaré Jessee, ajoutant qu’il avait vu jusqu’à 25 ours près de sa cabane. « Je ne ferai plus jamais ça. Je suis un homme très chanceux. »

L’ours lui a sauté dessus près de sa cabane près du Big Four Creek près de la rivière Casadepaga à Salomon, en Alaska Crédit : AP

Jessee a vu jusqu’à 25 ours près de sa cabane Crédit : Getty