Un chercheur découvre une vulnérabilité du navigateur Arc qui a permis aux pirates d’accéder à votre navigateur | Actualités technologiques

Arc Browser, le concurrent populaire de Google Chrome développé par The Browser Company, présentait une faille de sécurité « catastrophique » qui aurait pu permettre aux pirates d’accéder à votre navigateur.

Selon un article de blog récent partagé par le PDG et cofondateur de The Browser Company, la vulnérabilité de sécurité existait dans Arc avant le 25 août et a été corrigée un jour plus tard.