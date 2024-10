Un chercheur de Slack discute de la peur, de la haine et de l’enthousiasme entourant l’IA sur le lieu de travail

SAN FRANCISCO– La récente montée de l’intelligence artificielle à l’avant-garde des affaires a amené la plupart des employés de bureau à se demander à quelle fréquence ils devraient utiliser cette technologie et si un ordinateur finirait par les remplacer.

Ce sont parmi les points forts de une étude récente menée par la plateforme de communication sur le lieu de travail Slack. Après avoir mené des entretiens approfondis avec 5 000 employés de bureau, Slack a conclu qu’il existe cinq types de personnalités de l’IA sur le lieu de travail : « Le maximaliste » qui utilise régulièrement l’IA dans son travail ; « The Underground » qui utilise secrètement l’IA ; « The Rebel », qui abhorre l’IA ; « The Superfan » qui est enthousiasmé par l’IA mais ne l’a toujours pas utilisée ; et « The Observer » qui adopte une approche attentiste. .

Seulement 50 % des personnes interrogées appartenaient aux catégories maximaliste ou underground, ce qui représente un défi pour les entreprises qui souhaitent que leurs employés adoptent la technologie de l’IA. L’Associated Press a récemment discuté de l’enthousiasme et des tensions entourant l’IA au travail avec Christina Janzer, vice-présidente senior de la recherche et de l’analyse chez Slack.

Q : Que pensez-vous du large éventail de perceptions concernant l’IA au travail ?

R : Cela montre que les gens expérimentent l’IA de manières très différentes, et qu’ils ont donc des émotions très différentes à ce sujet. Comprendre ces émotions aidera à comprendre ce qui va motiver l’utilisation de l’IA. Si les gens se sentent coupables ou nerveux, ils ne l’utiliseront pas. Nous devons donc comprendre où se trouvent les gens, puis les inciter à apprendre à valoriser cette nouvelle technologie.

Q : The Maximalist et The Underground semblent tous deux être les premiers à avoir adopté l’IA au travail, mais en quoi leurs attitudes sont-elles différentes ?

R : Les maximalistes sont tous intéressés par l’IA. Ils en tirent de la valeur, ils sont enthousiasmés et ils partagent activement le fait qu’ils l’utilisent, ce qui est un très grand moteur d’utilisation entre autres.

L’Underground est celui qui m’intéresse vraiment parce qu’ils l’utilisent, mais ils le cachent. Il y a différentes raisons à cela. Ils craignent d’être perçus comme incompétents. Ils craignent que l’IA soit considérée comme une triche. Ainsi, avec eux, nous avons l’opportunité de leur fournir des lignes directrices claires pour les aider à savoir que l’utilisation de l’IA est célébrée et encouragée. Mais à l’heure actuelle, ils ne disposent pas de directives de la part de leurs entreprises et ne se sentent pas particulièrement encouragés à les utiliser.

Dans l’ensemble, l’IA suscite plus d’enthousiasme qu’autrement, donc je pense que c’est formidable. Nous devons simplement trouver comment exploiter cela.

Q : Qu’en est-il des 19 % de travailleurs qui relèvent de la description de rebelles dans l’étude de Slack ?

R : Les rebelles sont généralement des femmes, ce qui est vraiment intéressant. Trois rebelles sur cinq sont des femmes, ce que je n’aime évidemment pas voir. De plus, les rebelles ont tendance à être plus âgés. À un niveau élevé, les hommes adoptent la technologie dans des proportions plus élevées que les femmes.

Q : Pourquoi pensez-vous que plus de femmes que d’hommes résistent à l’IA ?

R : Les femmes sont plus susceptibles de considérer l’IA comme une menace et plus susceptibles de craindre que l’IA ne prenne le dessus sur leur emploi. Pour moi, cela montre que les femmes ne se sentent pas autant en confiance que les hommes sur le lieu de travail. Si votre manager vous fait confiance, vous êtes plus susceptible d’expérimenter l’IA. Les femmes sont réticentes à adopter une technologie qui pourrait être considérée comme un remplacement pour elles, alors que les hommes peuvent avoir plus confiance que cela n’arrivera pas parce qu’ils se sentent plus en confiance.

Q : Que devraient faire les employeurs s’ils souhaitent que leurs employés adoptent l’IA au travail ?

R : Nous constatons que trois employés de bureau sur cinq n’ont même pas de directives claires en matière d’IA, parce que leurs entreprises ne leur disent rien, c’est donc une énorme opportunité.

Une autre opportunité d’encourager l’utilisation de l’IA à l’air libre. Si nous pouvons créer une culture où cela est célébré, où les gens peuvent voir la façon dont les gens l’utilisent, alors ils peuvent savoir que cela est accepté et célébré. Ensuite, ils peuvent s’inspirer.

La troisième chose est que nous devons créer une culture d’expérimentation dans laquelle les gens se sentent à l’aise pour l’essayer, le tester, se familiariser avec cela, car beaucoup de gens ne savent tout simplement pas par où commencer. La réalité est que vous pouvez commencer petit, vous n’êtes pas obligé de changer complètement de travail. Demander à l’IA d’écrire un e-mail ou de résumer du contenu est un excellent point de départ pour que vous puissiez commencer à comprendre ce que cette technologie peut faire.

Q : Pensez-vous que les craintes de voir des personnes perdre leur emploi à cause de l’IA sont justifiées ?

R : Les personnes dotées d’IA vont remplacer les personnes sans IA.