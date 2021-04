Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que Hyoungjin Choi, ingénieur principal chez Recherche Samsung a été nommé président du Groupe de vision sur les IMT à l’horizon 2030 et au-delà (6G) au Groupe de travail 5D de l’Union internationale des télécommunications – Radiocommunications (UIT-R) 5D, Assemblée WP 5D, tenue en ligne du 1er au 12 mars.

Le groupe Vision 6G a été récemment créé lors de la récente réunion de l’UIT-R. Le groupe est chargé d’établir la vision 6G, qui comprend la définition des capacités clés, le développement technologique et la création de délais pour la normalisation et la commercialisation de la 6G.

À l’UIT-R, Samsung Electronics a été reconnu pour sa technologie de pointe et sa contribution à la normalisation de la 5G en tant que président de 5G Vision. Samsung continuera de montrer son leadership dans les efforts de normalisation 6G de l’UIT-R.

Samsung Research, le centre de recherche et développement avancé de la société qui dirige le développement de technologies futures pour son activité SET (produit de consommation), couvre divers aspects liés à la recherche 6G, comme indiqué dans son livre blanc 6G. Celles-ci incluent les mégatendances techniques et sociétales, les nouveaux services, les exigences, les technologies candidates et un calendrier prévu de normalisation. Pour accélérer la recherche sur la 6G, Samsung Research a également fondé son centre de recherche sur les communications avancées en 2019.

«Samsung a dirigé les efforts mondiaux concernant la 6G à travers ses activités, notamment la publication du livre blanc sur la 6G en juillet 2020», a déclaré Sebastian Seung, président et directeur de Samsung Research. «Nous prévoyons de poursuivre notre participation active et de contribuer au développement de normes pour l’UIT-R 6G Vision ainsi que la spécification technique 3GPP.»

L’UIT-R est un organe décisionnel international chargé de la réglementation des radiocommunications avec 193 États membres. Il gère également les normes mondiales de télécommunication mobile et a fourni des orientations et une feuille de route pour la R&D de la prochaine génération en matière de communication en définissant la vision des télécommunications mobiles de nouvelle génération, telles que la 4G et la 5G. En commençant par l’achèvement de la vision 6G d’ici 2023, l’UIT-R prévoit d’élaborer des exigences techniques et des recommandations pour la 6G par le biais d’organisations de normalisation de l’industrie telles que 3GPP. Parmi ces technologies candidates pour la 6G, les technologies qui satisfont à l’évaluation de l’UIT-R seront approuvées en tant que normes mondiales pour la 6G vers 2030.