Un chercheur de Samsung élu à la présidence du groupe de travail 1 du réseau d’accès radio 3GPP – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que le Dr Younsun Kim, maître à Recherche Samsung, a été élu président du RAN WG1 (Radio Access Network Working Group 1) lors d’une réunion 3GPP, tenue en ligne le 11 mai.

3GPP est un consortium de sept organisations régionales de normalisation des télécommunications créé en 1998 pour développer une norme mondiale unifiée pour les télécommunications mobiles. RAN WG1, le plus grand groupe de travail du projet avec plus de 600 délégués, est responsable du développement des spécifications de la couche physique de la technologie d’accès radio 3GPP. Le groupe de travail a supervisé le développement de technologies de communication sans fil telles que OFDM (Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence), MIMO (Multiple Input Multiple Output), IoT cellulaire (Internet des objets) et V2X (Vehicle-to-Everything) pour Spécifications LTE et 5G.

Le groupe de travail travaille actuellement sur plusieurs domaines techniques pour faire évoluer la 5G. Ce travail technique comprend l’amélioration de la couverture 5G, la réduction de la consommation d’énergie des appareils 5G et l’activation de nouveaux services basés sur la 5G sur une liaison satellite et un spectre sans licence.

Younsun Kim apporte 20 ans d’expérience dans le domaine des normes de communication sans fil. Depuis 2017, il est vice-président du RAN WG1.

Samsung Electronics occupe actuellement un total de cinq postes de président et de vice-président du 3GPP (deux présidents, trois vice-présidents). Outre Younsun Kim, Suresh Chitturi, ingénieur principal au Samsung R&D Institute India-Bangalore est actuellement président du SA WG6 (Service and System Aspects Working Group 6). La société continuera sa contribution à l’industrie du sans fil avec son leadership dans les normes techniques sans fil et en conduisant la prochaine étape d’innovations pour les normes 5G-Advanced.