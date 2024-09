Un chercheur de l’Université de la Saskatchewan étudie la gravité des virus chez les hommes et les femmes

Contenu de l’article

Par Matt Olson, Profil et impact de la recherche

L’homme « froid » tant redouté est-il réel ?

C’est la question au cœur des recherches de Marin Habbick.

Étudiant à la maîtrise en sciences spécialisé en virologie, Habbick étudie comment les messages chimiques envoyés par différentes hormones sexuelles peuvent affecter la gravité de la maladie causée par trois dangereux coronavirus humains.

« Il a été observé que les hommes sont plus susceptibles d’être infectés et de tomber gravement malades lorsqu’ils sont exposés à ces coronavirus, mais on ne sait pas pourquoi ils souffrent davantage de la maladie que les femmes », a-t-elle déclaré.