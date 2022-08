Un chercheur de l’UBC Okanagan demande instamment des changements dans les pièges à fourrure alors que les grizzlis continuent de perdre des orteils

Un chercheur de l’Université de la Colombie-Britannique Okanagan affirme que les pratiques de piégeage de la fourrure doivent changer avant que davantage d’ours ne perdent leurs orteils.

Le Dr Clayton Lamb attire l’attention sur le nombre de grizzlis dans le sud-est de la Colombie-Britannique qui manquent d’orteils après avoir été pris dans des pièges.

Lamb mène des recherches avec la faculté des sciences Irving K. Barber et est un trappeur expérimenté.

Pour mieux comprendre la mortalité des grizzlis, Lamb a capturé et posé 57 grizzlis.

“Ce n’étaient pas des malformations congénitales”, dit Lamb. “Identifier comment ces orteils ont été amputés et atténuer la source de l’amputation est devenu l’un des objectifs de cette étude.”

Parmi les ours à collier, quatre ont été observés comme manquant d’orteils sur l’une de leurs pattes avant. Bien que Lamb dise que les blessures étaient guéries, les ours ont du mal à creuser pour se nourrir ou à se défendre.

Des discussions ont eu lieu avec des saigneurs, des communautés autochtones, des scientifiques, des agents de conservation, des gestionnaires de la faune et des pourvoyeurs de guides pour comparer les données, ce qui a finalement révélé une tendance à la perte d’orteils et confirmé des rapports d’ours tués avec des pièges à prise corporelle de petits mammifères toujours sur leur pieds.

Il a également été découvert que le claquement initial du piège n’est pas la cause des membres perdus, mais plutôt la durée prolongée pendant laquelle il est collé sur la patte.

«Même avec le petit échantillon, il était clair que les pièges appâtés attiraient les ours et que les ours déclenchaient les pièges pour obtenir la nourriture. Nous avons des photos et des vidéos montrant les ours examinant les pièges et manipulant les boîtes avec leurs pattes.

“La perte osseuse observée chez les ours est due soit à un affaiblissement de l’os lors d’une nécrose et d’une infection, soit à une force appliquée à l’os par le piège pendant que l’ours marchait ou courait avec le piège toujours sur son pied.”

Pour réduire le nombre de grizzlis blessés, Lamb suggère un délai officiel du 1er novembre au début décembre pour donner aux ours le temps d’hiberner complètement.

Il recommande également un piège différent dans lequel une patte d’ours ne pourrait pas entrer à l’intérieur pour attraper l’appât.

« La solution la plus viable au problème des orteils amputés exige que les pieds des ours n’entrent pas du tout dans ces pièges », dit-il. « Les solutions que nous présentons présentent divers avantages et inconvénients, et nous espérons que ce travail pourra aider les décideurs à choisir une solution qui résoudra le problème de l’orteil amputé tout en garantissant que les trappeurs continuent d’avoir l’occasion importante de piéger les animaux à fourrure.

Le rapport complet de l’UBC Okanagan est disponible sur leur site Web.

