Un chercheur de l’UBC donne une seconde chance aux chats qui ont été thésaurisés

Un étudiant au doctorat de l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver aide à réhabiliter des chats sauvés d’environnements de thésaurisation afin qu’ils puissent éviter d’être euthanasiés.

La BC SPCA affirme que des centaines de chats sont sauvés chaque année de ces conditions, parfois en groupes de jusqu’à 80 à la fois.

Bailey Eagan, étudiante diplômée du Programme de bien-être animal de l’UBC, a récemment publié une étude dans le Journal de l’Association médicale vétérinaire américaine. Il a étudié l’utilisation d’une combinaison de médicaments anti-anxiété et d’un programme de modification du comportement pour que les chats des situations de thésaurisation aient moins peur des humains et soient donc plus facilement adoptés.

« Se mettre au travail sur la recherche sur les chats pour améliorer la vie des chats dans les refuges … pour moi, c’est le rêve ultime », a-t-elle déclaré.

Trente-quatre chats ont participé à l’étude. Certains d’entre eux ont reçu de la gabapentine, un médicament anxiolytique. Une fois que cela a commencé, les volontaires ont interagi avec les chats pendant quelques minutes chaque jour, se rapprochant progressivement d’eux.

Un groupe témoin de chats a participé au programme de modification du comportement mais n’a pas reçu le médicament. L’étude a révélé que les chats auxquels on avait administré de la gabapentine étaient plus rapidement réhabilités que ceux qui ne l’étaient pas.

Un programme de modification du comportement pour les chats introduit progressivement les chats craintifs à l’interaction humaine. (Bailey Eagan)

« Le plus tôt nous pouvons avoir un chat qui est à l’aise avec les gens et disponible pour adoption, c’est le meilleur scénario », a déclaré Eagan.

Au total, 94 % des chats de l’étude ont trouvé un nouveau foyer. Deux chats ont continué avec des niveaux élevés de peur, malgré l’essai de plus de médicaments et de foyers d’accueil. Ils ont dû être euthanasiés.

« Nous ne savions pas comment les aider »

Les chats sauvés des environnements de thésaurisation présentent souvent une variété de complications médicales et comportementales qui les rendent difficiles à traiter pour les refuges pour animaux et à trouver des adoptants.

Kim Monteith, responsable du comportement et du bien-être des animaux à la BC SPCA, affirme que beaucoup d’entre eux sont en mauvaise santé et ne sont pas habitués à interagir avec les gens parce que les propriétaires ne peuvent pas leur accorder l’attention individuelle dont ils ont besoin et qu’ils méritent.

La BC SPCA dit qu’elle sauve parfois jusqu’à 80 chats à la fois dans des environnements de thésaurisation. Souvent, les chats ont peur des humains. (Bailey Eagan)

« Nous les ferions venir, et ils n’auraient pas de bons résultats », a déclaré Monteith, qui travaille à la BC SPCA depuis plus de 20 ans. « Nous ne savions pas comment les aider. »

Lorsqu’ils entrent, certains chats thésaurisés vont bien et rentrent tout de suite au refuge. D’autres sont tellement stressés qu’ils ne mangent pas ou même ne font pas pipi ou caca.

Monteith dit que les recherches d’Eagan ont changé la donne pour le refuge. Il y a dix ans, dit-elle, seulement environ les trois quarts des chats sauvés des accapareurs auraient été adoptés. Maintenant, la plupart d’entre eux le sont.

« Les recherches de Bailey ont déjà tout changé. Nous pouvons aider plus de chats », a-t-elle déclaré.

‘Doux à la minute où je l’ai eue’

Gwenda Lorenzetti sait de première main comment les chats sauvés et réhabilités des environnements de thésaurisation peuvent faire de grands animaux de compagnie. Il y a deux ans, elle a adopté Lumi, l’un des chats de l’étude d’Eagan.

Lumi était dans une forme physique difficile lorsque Lorenzetti l’a adoptée. Elle avait une infection de l’oreille et sa fourrure avait été rasée à différents endroits parce qu’elle était emmêlée. Mais elle était curieuse et amicale.

Gwenda Lorenzetti et son chat Lumi, qui a été sauvé d’un environnement de thésaurisation avec plus de 30 chats. (Murray Titus/CBC)

« Elle était vraiment adorable dès que je l’ai eue », a déclaré Lorenzetti. « Elle aime quand les gens viennent. »

Lorenzetti dit qu’elle a toujours adopté des chats dans des refuges et qu’elle est heureuse d’avoir donné une seconde chance à Lumi.

« Tous les animaux méritent une vie heureuse. »