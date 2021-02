Un chercheur de l’OMS lors de son voyage en Chine à la recherche des origines du virus

Une équipe d’experts sélectionnés par l’Organisation mondiale de la santé pour enquêter sur les origines du virus à l’origine de la pandémie de Covid-19 est revenue la semaine dernière de Wuhan, site de la première épidémie au monde. L’équipe, après avoir brisé la glace avec des scientifiques chinois, prévoit de produire un rapport conjoint sur les origines possibles du virus. Les deux groupes de scientifiques, de Chine et de l’OMS, ont convenu de poursuivre certaines idées que le gouvernement chinois a promues, comme la possibilité que le virus soit transporté sur des aliments surgelés. Mais l’équipe de l’OMS a également été frustrée par le refus de la Chine de fournir des données brutes pour analyse. Peter Daszak, membre de l’équipe de l’OMS et président de l’EcoHealth Alliance à New York, s’intéresse principalement aux origines animales du virus. Spécialiste des maladies animales et de leur propagation à l’homme, le Dr Daszak a travaillé avec l’Institut de virologie de Wuhan, une collaboration qui a poussé l’année dernière l’administration Trump à annuler une subvention à son organisation. Dans une interview après son retour à New York, il a déclaré que la visite avait fourni de nouveaux indices, que tous les scientifiques, chinois et internationaux, ont convenu très probablement d’une origine animale en Chine ou en Asie du Sud-Est. Les scientifiques ont largement écarté les affirmations selon lesquelles le virus était originaire d’un laboratoire, affirmant que cette possibilité était si improbable qu’elle ne valait pas la peine d’être approfondie.

Il a réfléchi à l’atmosphère à Wuhan et à son premier aperçu du marché des fruits de mer où l’épidémie initiale s’est produite l’année dernière, bien que ce ne soit pas le site des premiers cas. Il a également déclaré que la voie à suivre serait simple scientifiquement, mais pas politiquement. Une transcription de la conversation, condensée et modifiée pour la longueur, suit: Vous avez déjà été en Chine et à Wuhan à plusieurs reprises. En quoi était-ce différent? Eh bien, c’était bizarre. Il y a certaines choses que vous êtes censé faire lorsque vous allez en Chine. La première chose que vous faites est d’avoir une réunion et ensuite un repas. Et si vous n’avez pas de repas, c’est considéré comme extrêmement impoli. Cette fois, nous avons passé deux semaines dans les appels Zoom depuis notre hôtel de quarantaine. Ensuite, nous sommes allés nous rencontrer en personne et nous n’avons toujours pas pris de repas avec notre hôte. Nous avons pris les repas dans une pièce séparée. C’était donc juste un voyage très difficile, très intense et très émouvant. À Wuhan, il y a ce sentiment de choc post-traumatique. La ville a été fermée, je pense, 76 jours. Ils ont été enfermés dans leurs appartements – des gens sont morts et ils ne le savaient pas. Et à partir de là, ils ont été accusés d’avoir déclenché une pandémie, et cela a été appelé le virus de Wuhan, le virus de la Chine, et il y avait juste un sentiment d’indignation et de tristesse. Cela a-t-il rendu la tâche difficile au regard de l’objectif scientifique du voyage? Non, vous avez une tâche à accomplir. Vous vous êtes porté volontaire. Vous savez ce que ça va être. Vous êtes pris dans l’importance historique. Je ne sais pas si nous avons été les premiers étrangers à nous promener dans le marché des fruits de mer de Huanan, qui est interdit même aux citoyens chinois. Les seules personnes qui ont été là-bas étaient les chercheurs chinois sur les maladies. Nous avons rencontré les médecins qui ont traité les premiers patients Covid connus.

Ces gens ont traversé des conditions difficiles, et ils sont maintenant vantés comme des héros en Chine, et le reste du monde mène maintenant cette guerre. Et la Chine, bien sûr, est absolument pétrifiée à l’idée que ce virus reprenne le dessus. Lorsque vous arrivez à l’aéroport, ils montent dans l’avion en EPI complet; vous êtes escorté dans une voie de quarantaine distincte; vous êtes testé. Vous êtes conduit à l’hôtel, vous entrez dans votre chambre et vous êtes enfermé pendant deux semaines. C’est juste grave. Les personnes qui viennent à votre porte sont en EPI complet. Les déchets de votre poubelle, de la chambre d’hôtel, vont dans un sac jaune avec une pancarte de danger biologique. Ce fut une expérience totalement différente lorsque je suis rentré chez moi, où je n’ai même pas reçu de notification indiquant que je devais mettre en quarantaine. Je me suis connecté à l’application de l’État de New York, mais personne ne va frapper à ma porte et me dire: «Restez à l’intérieur». Avez-vous appris quelque chose de ce voyage que vous ne saviez pas auparavant? Depuis le premier jour, les données que nous voyions étaient nouvelles et n’avaient jamais été vues en dehors de la Chine. Qui étaient les vendeurs sur le marché des fruits de mer de Huanan? D’où ont-ils obtenu leurs chaînes d’approvisionnement? Et quels ont été les contacts des premiers cas? Quelle était la réalité des premiers cas? Quels autres clusters y avait-il? Quand vous en demandiez plus, les scientifiques chinois partaient, et quelques jours plus tard, ils ont fait l’analyse et nous avons de nouvelles informations. C’était extrêmement utile. À l’époque, on ne pouvait pas vraiment dire grand-chose. Nous essayions de ne pas nuire au processus en révélant quoi que ce soit pendant que nous étions en voyage.

Que pouvez-vous dire maintenant sur le marché et ce que vous avez vu? Le marché a fermé le 31 décembre ou le 1er janvier, et le CDC chinois a envoyé une équipe de scientifiques pour essayer de découvrir ce qui se passait. C’était une étude très approfondie, en frottant chaque surface de cet endroit. Nous savions très tôt qu’il y avait 500 échantillons prélevés, et il y avait beaucoup de positifs, et dans cet échantillonnage il y avait des carcasses d’animaux ou de la viande. Mais il n’y avait pas vraiment beaucoup d’informations publiques sur ce qui avait été fait. Nous avons donc toutes ces informations. Et cela, pour moi, a été une véritable révélation.