Un chercheur de l’Arizona publie une étude sur le vaccin COVID-19 et les acouphènes

Une étude scientifique récemment publiée sur le vaccin contre la COVID-19 a révélé que les personnes souffrant de certaines conditions médicales préexistantes étaient plus susceptibles de signaler des bourdonnements d’oreilles après avoir été vaccinées.

Les auteurs de l’étude sur ces « facteurs de risque » comprennent le Dr Shaowen Bao, professeur à l’Université de l’Arizona, et Robert Edmonds, un patient vacciné contre le COVID-19 du Nouveau-Mexique.

« C’est très difficile lorsqu’il y a un événement très soudain et que vous essayez d’obtenir des réponses, mais il n’y en a pas », a déclaré Edmonds.

Il y a trois ans, Edmonds a commencé une quête de réponses en matière de santé lorsqu’il a développé des bourdonnements d’oreilles peu de temps après avoir reçu sa première injection de vaccin contre le COVID-19 en janvier 2021.

« C’est comme l’image statique d’un vieux téléviseur en arrière-plan », a déclaré Edmonds. « Mais 10 fois plus fort. »

ABC15 a passé des années à suivre les préoccupations de milliers de personnes qui ont déclaré avoir eu des bourdonnements d’oreilles, appelés acouphènes, vertiges ou perte auditive, après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19.

À l’époque, les acouphènes n’étaient répertoriés par le CDC ou la FDA comme effet secondaire potentiel d’aucun des vaccins contre le COVID-19. Le vaccin Johnson & Johnson, qui n’est plus utilisé aux États-Unis, a par la suite modifié son étiquetage pour inclure les acouphènes comme effet secondaire potentiel.



Edmonds a estimé que les responsables de la santé publique ne prenaient pas suffisamment au sérieux les problèmes d’acouphènes. Il s’est donc tourné vers ABC15 pour raconter son histoire.

«Vous avez vraiment été les premiers à aider avec ça», a déclaré Edmonds à Melissa Blasius, enquêteuse principale d’ABC15.

ABC15 a découvert davantage de personnes à travers le pays qui ont également lié l’apparition de leurs acouphènes ou de leur perte auditive au moment où elles ont reçu une injection de COVID-19.

« Le risque est faible, mais il me semble qu’il existe », a déclaré Shaowen Bao, professeur adjoint à l’Université d’Arizona. Il est également membre du comité consultatif scientifique de l’American Tinnitus Association.

Bao et son équipe ont interrogé 398 personnes se plaignant d’acouphènes liés à la vaccination contre le COVID-19 et ont étudié 699 839 rapports d’événements indésirables liés au COVID-19 dans la base de données VAERS du CDC.

Le journal Frontières de la pharmacologie a examiné leurs résultats et les a publiés le 21 mai 2024. Edmonds est répertorié comme co-auteur.

« J’ai essayé de travailler avec autant de scientifiques légitimes que possible et de faire avancer les choses », a déclaré Edmonds.

Leurs résultats suggèrent que « la vaccination contre la COVID-19 augmente le risque d’acouphènes, et les troubles métaboliques sont un facteur de risque d’acouphènes liés à la vaccination contre la COVID-19 ».

Ces résultats comprennent :

Les fréquences des rapports sur les acouphènes pour les vaccins Pfizer, Moderna et Janssen au VAERS sont de 47, 51 et 70 cas par million de personnes entièrement vaccinées.

L’apparition des symptômes était souvent rapide après la vaccination contre le COVID-19.

Plus de femmes que d’hommes ont signalé des acouphènes et la différence entre les sexes augmente avec l’âge

Pour les vaccins à 2 doses, la fréquence des acouphènes était plus élevée après la première dose qu’après la deuxième dose

Pour les vaccins à 2 doses, le risque d’aggravation des symptômes des acouphènes après une deuxième dose était d’environ 50 %

Les acouphènes étaient corrélés à d’autres symptômes neurologiques et psychiatriques

Les syndromes métaboliques préexistants étaient corrélés à la gravité des acouphènes signalés.

L’étude a également souligné les « facteurs de risque » métaboliques, affirmant que les personnes âgées souffrant d’hypertension et d’obésité préexistantes étaient les plus fortement corrélées aux acouphènes post-vaccinaux. L’étude note également le diabète comme facteur de risque.

« Je ne cherchais pas de justification », a déclaré Edmonds. « Je cherchais juste de l’aide pour trouver d’autres personnes qui pourraient vivre cela. »

Après des années passées à essayer de convaincre le CDC et d’autres responsables de la santé publique d’entendre ses préoccupations, Edmonds espère que l’article Frontiers in Pharmacology pourra être un catalyseur.

« J’aimerais passer le flambeau à quelqu’un pour continuer à faire avancer ce projet », a déclaré Edmonds.

Actuellement, le CDC ne reconnaît pas les acouphènes ou la perte auditive comme un effet secondaire potentiel des vaccins COVID-19 actuellement utilisés. Selon l’agence, les bourdonnements d’oreilles sont courants et on peut s’attendre à ce que certaines personnes développent la maladie à peu près au même moment que l’injection du COVID-19 sans être causées par le vaccin.

Les recherches du CDC ont montré que les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs et efficaces. Les responsables de la santé publique recommandent à toute personne âgée de 6 mois et plus de se faire vacciner pour se protéger contre une maladie grave.

