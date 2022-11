Un chercheur de Kelowna aide à sauver le caribou en voie de disparition de Splatsin

La population de caribous en voie de disparition de la Première Nation de Splatsin est en voie de rétablissement, en partie grâce à un diplômé de l’UBC Okanagan.

Mateen Hessami, qui a récemment terminé sa maîtrise au Département de biologie de l’université, a aidé à créer un atelier de trois jours en avril pour réunir les aînés de la bande d’Enderby, les chasseurs communautaires et les membres du conseil avec les gouvernements provincial et fédéral pour discuter du caribou rétablissement et gestion de l’orignal.

L’un des résultats de l’atelier a été la possibilité de demander une subvention pour financer une initiative de chasse à l’orignal. La gestion de la population d’orignaux dans la région est un élément clé de l’augmentation du nombre de caribous, car les orignaux attirent les loups et les loups chassent le caribou.

Pour son travail, Hessami a remporté le Prix Mitacs pour l’innovation exceptionnelle – autochtone, qu’il a reçu lors d’une cérémonie à Ottawa le 22 novembre.

« Les Splatsin sont des leaders dans le rétablissement du caribou, il est donc important que leur voix soit entendue à la table », a déclaré Hessami. “Nous sommes partenaires dans le désir de Splatsin de restaurer une espèce culturellement importante – le caribou – mais nous devons d’abord documenter leur point de vue et leur vision future, veiller à ce que la communauté Splatsin puisse accéder à ces informations et en tirer des enseignements tout en transmettant certaines de ces informations importantes à décideurs. »

Hessami a déclaré que les orignaux sont si répandus dans la région parce que la foresterie humaine a changé le paysage.

« Nous avons découvert qu’il existe des solutions où les chasseurs d’orignaux peuvent être satisfaits et les orignaux peuvent être maintenus en nombre stable pour favoriser le rétablissement du caribou.

