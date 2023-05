Un chercheur canadien découvre une planète couverte de volcans

À environ 90 années-lumière de notre système solaire se trouve une exoplanète couverte de volcans, à peu près de la même taille que la Terre et potentiellement capable de supporter la vie.

Et c’est la découverte des astronomes canadiens.

« Nous étions super excités à ce sujet », a déclaré Björn Benneke, chef de la division d’astronomie au sein du département de physique de l’Université de Montréal, à CTV National News.

Il a dit que lorsque son équipe a découvert la planète, ils ont tous ressenti un frisson d’avoir une découverte que personne d’autre ne connaissait encore.

« Mes étudiants et moi étions les seuls au monde à connaître cette Terre supplémentaire qui est là-bas et qui est potentiellement un changeur de jeu pour la façon dont nous comprenons ces planètes, ou comprenons le système solaire, donc ce fut un moment énorme. »

Exoplanète est le terme désignant une planète qui existe dans des systèmes solaires autres que le nôtre. Les scientifiques recherchent de plus en plus des exoplanètes capables de supporter la vie pendant des années, mais il est encore rare d’en trouver qui correspondent à certains paramètres.

« Ce qui est particulièrement excitant à propos de ces planètes de la taille de la Terre, de ces planètes tempérées où les températures sont assez similaires à celles de la Terre, c’est que ce sont celles où nous chercherons la vie dans le futur, donc celle-ci ici – c’est un candidat potentiel pour ça », a déclaré Benneke.

Certains des facteurs clés que les astronomes recherchent sont des planètes d’une taille similaire à la Terre qui orbitent autour de leur étoile à une distance pas trop éloignée et pas trop proche – dans la « zone habitable » de température qui pourrait permettre à l’eau liquide de se former sur le surface de la planète.

Cette nouvelle planète atteint ces marqueurs, mais possède également des propriétés uniques qui excitent les scientifiques.

L’équipe de Benneke se consacre à la recherche d’exoplanètes semblables à la Terre et à la cartographie de la diversité de leurs atmosphères et de leurs compositions.

Ils ont trouvé la nouvelle planète à l’aide du « TESS » de la NASA – Transiting Exoplanet Survey Satellite.

Son fonctionnement est le suivant : lorsqu’une planète passe devant son étoile, elle bloque une partie de la lumière, provoquant une légère baisse de luminosité. TESS est capable de repérer ces baisses de lumière et de cartographier les transits planétaires pour confirmer la présence d’une planète.

L’équipe a également utilisé les données du télescope spatial Spitzer à la retraite pour découvrir que la planète pourrait éventuellement abriter la vie.

« Il a des propriétés qui sont très, très similaires à la Terre. C’est la même taille, c’est une masse similaire, en termes de températures, relativement comparable, du moins à l’échelle mondiale », a déclaré Benneke. « Mais il y a aussi pas mal de différences. »

L’une de ces différences est que cette planète, qui orbite autour d’une étoile beaucoup plus petite que la nôtre, ne tourne pas comme la Terre – elle est plutôt verrouillée dans son orbite autour de son étoile, de la même manière que la lune tourne autour de la Terre.

« Cela signifie que le même côté de la planète fait toujours face à l’étoile », a déclaré Benneke. « C’est un côté jour permanent. »

La planète est officiellement désignée sous le nom de LP 791-18d, mais elle porte un autre nom : Reykjavik, du nom de la capitale de l’Islande.

Le surnom vient des théories de l’équipe sur la composition de la planète.

Ils pensent qu’il pourrait subir des explosions volcaniques aussi souvent que la lune Io de Jupiter, le corps le plus volcaniquement actif de notre système solaire.

« Les volcans sont excitants parce qu’ils amènent à la surface de la planète des éléments qui pourraient apporter les éléments constitutifs de la vie », a déclaré Dan Riskin, spécialiste des sciences et de la technologie de CTV, à CTV National News. « Donc, chaque fois qu’il y a un volcan, les gens s’excitent. »

Comment les scientifiques savent-ils que cette planète est susceptible d’avoir une activité volcanique importante ? Parce qu’ils étudient ce système depuis un moment.

LP 791-18d n’est pas la seule planète en orbite autour de cette étoile naine particulière. Deux autres planètes ont déjà été découvertes par TESS en 2019, connues sous le nom de LP 791-18 b et c.

Cette nouvelle planète orbite entre les deux, à une distance intermédiaire de l’étoile, avec la planète c – qui est environ 2,5 fois plus grande que la Terre – en orbite la plus éloignée de l’étoile. En suivant les mouvements de ces planètes, cependant, les astronomes ont réalisé que la planète c passait très près de la nouvelle planète, si près que la gravité de la plus grande planète a définitivement un impact sur la plus petite.

Chaque fois que la plus grande planète passe près de LP 791-18d, elle tire sur la plus petite planète, la déformant légèrement dans un processus appelé réchauffement des marées.

« La friction importante générée par le réchauffement des marées sur la planète est responsable du réchauffement considérable de son intérieur, permettant finalement l’existence d’un océan de magma sous la surface », a déclaré Caroline Piaulet, Ph.D. de l’UdeM. étudiant qui a participé à la découverte, a déclaré dans un communiqué de presse. « Dans notre système solaire, nous savons que la lune Io de Jupiter est affectée par Jupiter et ses autres lunes de la même manière, et que ce monde est le plus volcanique que nous connaissions. »

La face nocturne permanente de la planète est l’endroit où les astronomes pensent que l’eau pourrait se former. Avec la glace, l’eau et les volcans, les chercheurs l’imaginent comme l’Islande – d’où son surnom.

Alors que TESS continue de rechercher des signes de planètes, de nouveaux mondes ou d’exoplanètes, l’équipe espère pouvoir observer de plus près cette nouvelle exoplanète notamment grâce au télescope James Webb, le télescope le plus grand et le plus avancé jamais construit.

« Une fois que James Webb aura porté son attention dessus, nous aurons une bien meilleure vue », a déclaré Riskin. « En ce moment, il y a beaucoup de choses théoriques sur ce qui pourrait être là et nous allons bientôt examiner de près avec ce nouveau télescope et cela en vaudra la peine. »

Parce que l’étoile de la planète est si petite – seulement un peu plus grande que Jupiter – les chercheurs pensent que le télescope James Webb devrait être capable de voir réellement l’atmosphère de la planète.

Les scientifiques ont déjà obtenu du temps d’observation avec le télescope James Webb pour la plus grande planète, la planète c, qui éclairera davantage le système.

« Tout le monde pense à la NASA quand ils pensent à la science spatiale, mais ici, vous avez des chercheurs canadiens, une université canadienne », a déclaré Riskin. « Et finalement, c’est ce télescope James Webb, qui est en partie canadien, qui va être examiné de plus près. Le Canada a donc de quoi être fier.