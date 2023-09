Un chercheur américain se porte bien après son sauvetage dans une grotte turque profonde, qualifiant cela de « folle aventure »

ISTANBUL (AP) — Un chercheur américain « se porte bien » dans un hôpital turc, ont déclaré mardi des responsables, après que les sauveteurs l’ont sorti d’une grotte où il est tombé gravement malade et s’est retrouvé coincé à 1 000 mètres (plus de 3 000 pieds) sous son entrée pendant plus d’une semaine.

Des sauveteurs de Turquie et de toute l’Europe ont applaudi et applaudi lorsque Mark Dickey, un spéléologue expérimenté de 40 ans, est sorti de la grotte de Morca dans les montagnes du Taurus, dans le sud de la Turquie, attaché à une civière mardi à 00h37, heure locale. Il a été transporté par hélicoptère à l’hôpital de la ville voisine de Mersin.

Dickey est tombé malade le 2 septembre avec des saignements d’estomac. La cause de son état reste floue.

Allongé sur une civière entouré de journalistes peu après son sauvetage, il a décrit ses neuf jours d’épreuve comme une « aventure folle, folle ».

« C’est incroyable d’être à nouveau à la surface », a-t-il déclaré. Spéléologue de renom et sauveteur spéléologue ayant participé à de nombreuses expéditions internationales, Dickey a remercié, entre autres, la communauté spéléologique internationale, les spéléologues turcs et le sauvetage des grottes hongrois.

Dickey, originaire de Croton-on-Hudson, dans l’État de New York, faisait partie d’une expédition visant à cartographier la grotte de Morca, la troisième plus profonde de Turquie, lorsqu’il est tombé malade. Trop fragile pour en sortir lui-même, des équipes de sauvetage spéléologiques européennes se sont précipitées pour aider à le sauver, en organisant une opération difficile qui consistait à le tirer dans les sections verticales abruptes de la grotte et à naviguer dans la boue et l’eau à basse température dans les sections horizontales.

Les sauveteurs ont dû élargir certains passages étroits de la grotte, installer des cordes pour le tirer vers des puits verticaux sur une civière et installer des camps temporaires le long du chemin avant que l’opération puisse commencer.

Parmi ceux qui se sont précipités vers les monts Taurus se trouvait le Dr Zsofia Zador, passionnée de spéléologie et secouriste médicale de l’équipe de secours hongroise, qui a été parmi les premiers à soigner Dickey à l’intérieur de la grotte.

L’anesthésiologiste et spécialiste des soins intensifs de Budapest, Zador, se rendait à l’hôpital pour commencer son service tôt le matin le 2 septembre, lorsqu’elle a appris l’état de Dickey.

La femme de 34 ans s’est rapidement arrangée pour qu’un collègue prenne son poste et s’est précipitée pour récupérer son équipement de spéléologie et son équipement médical, avant de prendre un avion pour la Turquie pour rejoindre la mission de sauvetage, a-t-elle déclaré à l’Associated Press par téléphone depuis le camp près du entrée de la grotte.

« Il était soulagé et plein d’espoir », a-t-elle déclaré lorsqu’on lui a demandé de décrire la réaction de Dickey lorsqu’il l’a vue dans la grotte. « Il était plutôt content. Nous sommes de bons amis. »

Zador a déclaré que Dickey était hypovolémique – ou souffrait d’une perte de liquide et de sang – mais a déclaré qu’il était dans un « état stable » au moment où elle l’a atteint parce que les ambulanciers paramédicaux l’avaient « plutôt bien traité ».

« C’était une situation délicate parce que parfois il était assez stable et il avait l’impression qu’il pouvait s’en sortir tout seul, mais il pouvait à nouveau (se détériorer) », a-t-elle déclaré. « Heureusement, il n’a pas perdu connaissance et il a vécu la situation jusqu’au bout. »

Environ 190 experts de Bulgarie, de Croatie, de Hongrie, d’Italie, de Pologne et de Turquie ont participé au sauvetage, dont des médecins, du personnel paramédical et des spéléologues expérimentés. Des équipes composées d’un médecin et de trois à quatre autres secouristes se relayaient pour rester à ses côtés à tout moment.

Zador a déclaré qu’elle avait déjà participé à des sauvetages dans des grottes, mais que le sauvetage de Dickey était le « plus long » qu’elle ait connu.

Dickey a déclaré après son sauvetage qu’il avait commencé à vomir de grandes quantités de sang à l’intérieur de la grotte.

« Ma conscience a commencé à devenir plus difficile à retenir et j’ai atteint le point où je pensais ‘je ne vais pas vivre' », a-t-il déclaré aux journalistes.

L’agence turque de secours en cas de catastrophe, l’AFAD, a déclaré que Dickey se portait bien, sans fournir de détails sur son état.

« L’opération de sauvetage a nécessité plus de 100 sauveteurs venus d’une dizaine de comtés, pour un total de 60 heures. Mark Dickey est resté dans la grotte pendant environ 500 heures », a déclaré le Corps national alpin et spéléologique italien dans un communiqué.

__

Fraser a rapporté d’Ankara, en Turquie.

Robert Badendieck et Suzan Fraser, Associated Press