Un chercheur américain sauvé d’une profonde grotte turque après des jours d’ascension, plus d’une semaine après être tombé malade | Nouvelles du monde

Un chercheur américain a été sauvé d’une grotte en Turquie plus d’une semaine après être tombé gravement malade à 1 000 mètres sous son entrée.

Mark Dickey, un spéléologue expérimenté de 40 ans, participait à une expédition visant à cartographier la grotte de Morca, dans le sud du pays. La Turquie Montagnes du Taureau quand il est tombé gravement malade le 2 septembre avec saignement d’estomac.

La Fédération spéléologique de Turquie a déclaré qu’il avait quitté la grotte après minuit, heure locale, et que la mission de sauvetage « s’était terminée avec succès ».

Des équipes de toute l’Europe je me suis précipité vers la grotte – le troisième plus profond de Turquie – lorsque M. Dickey est devenu trop fragile pour en sortir lui-même et l’a porté à l’aide d’une civière, s’arrêtant fréquemment dans des camps temporaires installés en cours de route.

Une déclaration des parents de Mark, Andy et Debbie Dickey, a déclaré que le fait que leur fils « ait été retiré de la grotte de Morca dans un état stable est un soulagement indescriptible et nous remplit d’une joie incroyable ».

L’Américain a d’abord été soigné à l’intérieur de la grotte par un médecin hongrois, descendu le 3 septembre, avant que d’autres médecins et sauveteurs ne se relaient pour le soigner.

Les sauveteurs ont dû faire face à des sections verticales abruptes et ont dû naviguer dans la boue et l’eau à basse température dans les sections horizontales.

Ils ont également dû faire face aux conséquences psychologiques de rester dans une grotte sombre et humide pendant de longues périodes.

Environ 190 experts, dont des médecins, du personnel paramédical et des spéléologues expérimentés de Bulgarie, de Croatie, de Hongrie, d’Italie, de Pologne et de Turquie, ont participé au sauvetage.

Des équipes composées d’un médecin et de trois à quatre autres secouristes se sont relayées pour rester à tout moment aux côtés de M. Dickey.

Le sauvetage a commencé samedi après que les médecins, qui lui avaient administré des liquides intraveineux et du sang, ont déterminé que M. Dickey pouvait effectuer cette ascension ardue.

Avant que l’évacuation puisse commencer, les sauveteurs ont dû élargir certains passages étroits de la grotte, installer des cordes pour le tirer vers des puits verticaux sur une civière et installer des camps temporaires le long du chemin.

M. Dickey, de Croton-on-Hudson, New York, est apparu dans une vidéo jeudi, mais a déclaré qu’il n’était pas « guéri de l’intérieur » et qu’il avait besoin de beaucoup d’aide pour sortir de la grotte.

Il est instructeur auprès de la National Cave Rescue Commission (NCRC) des États-Unis et est très apprécié dans la communauté spéléologique internationale (l’étude de l’exploration des grottes) et a déjà participé à des missions de sauvetage.