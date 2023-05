Un chèque signé par Steve Jobs pourrait rapporter 25 000 $ ou plus aux enchères

La plupart des chèques déposés finissent au fond des poubelles. Mais si vous en trouvez un signé par le co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, cela pourrait valoir de l’argent supplémentaire.

RR Auction, une organisation basée à Boston qui recherche et vend des autographes, des manuscrits et des artefacts historiques, est vente aux enchères un chèque de 175 $ signé par Steve Jobs en juillet 1976. Il était payable à Crampton, Remke & Miller, une société de conseil en gestion désormais fermée qui offrait des conseils à d’autres sociétés technologiques notables comme Atari et Xerox, selon RR Auction.

Le chèque est devrait rapporter 25 000 $ », plus de 142 fois sa valeur initiale, selon le communiqué de presse de la société.

« C’est une vérification hautement souhaitable, essentiellement sans faille, d’un moment central de l’histoire de la technologie moderne », a déclaré Bobby Livingston, vice-président exécutif de RR Auction, faisant référence aux débuts d’Apple.

En 1974, Jobs quitte son rôle de concepteur de jeux vidéo et renoue avec Steve Wozniak, un ancien ami du lycée. Ils ont formé Apple deux ans plus tard. La tradition de l’entreprise veut qu’ils opéraient à partir du garage familial de Jobs, bien que Wozniak a déclaré à Bloomberg en 2014 les co-fondateurs travaillaient pour la plupart à domicile.

Le chèque comporte la première adresse de l’entreprise, un service de réponse et de dépôt de courrier basé à Palo Alto, que Jobs et Wozniak ont ​​utilisé jusqu’à ce qu’Apple trouve une base à Cupertino, en Californie, en 1977.

Lorsque Jobs a été expulsé d’Apple en 1985, il a lancé une société informatique rivale appelée NeXT. La société a été rachetée par Apple en 1997 avec Jobs lui-même. Une carte de visite des années 1990 du passage de Jobs chez NeXT est également mise aux enchères.

D’autres articles mis en vente jusqu’au 10 mai incluent un brouillon de « L’essence de la théorie de la relativité » d’Albert Einstein manuscrit manuscrit et un insert de disque promotionnel signé par les Beatles.

Dans le passé, RR Auction a vendu une lettre signée par Jobs, un iPhone de première génération et un prototype d’ordinateur Apple-1 authentifié. L’ordinateur, du milieu des années 1970, a coûté 677 000 $ en Août 2022.

Un mois plus tardla société a offert un collier en or qu’Elon Musk a offert à sa chérie d’université, Jennifer Gwynne, en 1994. Il s’est vendu, avec une photo d’elle portant les bijoux et debout à côté de Musk, pour 51 008 $.

Le site authentifie ses artefacts grâce à un certain nombre d’experts tiers.

