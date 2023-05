Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a un « chemin étroit vers la victoire » aux élections générales de l’année prochaine mais fait face à une « course contre la montre », selon un expert en sondages.

Le premier ministre a fait sortir les conservateurs « du plus profond de la vallée », mais a « un beaucoup de montagne à gravir », a déclaré le patron d’une société de prévision politique.

Martin Baxter, PDG d’Electoral Calculus, a déclaré L’indépendant que le premier ministre a 18 mois pour « réduire à Travail est en tête ” et il doit progresser sur ses cinq engagements clés.

« S’ils peuvent réduire l’avance du Labour à cinq ou moins, le Labour n’a plus la majorité, et cela dépend des progrès du gouvernement dans sa livraison », a-t-il ajouté.

Alors qu’il a dit « un chemin vers la victoire est là », M. Baxter a souligné qu’il est « assez étroit ».

Ses commentaires sont intervenus après que les conservateurs ont été battus Le premier test de Mr Sunak aux urnes depuis qu’il a repris le parti. La fête perdu 1 064 sièges – dépassant même les prévisions les plus pessimistes – et a perdu le contrôle de 49 communes.

Rishi Sunak a admis qu’il était «déçu» par la performance électorale locale de son parti (fil de sonorisation)

Le travail est maintenant le plus grand parti de gouvernement local après avoir remporté 528 sièges et pris le contrôle de 22 conseils, tandis que les libéraux démocrates ont obtenu leur meilleur résultat depuis des décennies. Le parti a remporté 407 sièges et pris le contrôle de 12 conseils, dont beaucoup se trouvaient au cœur des conservateurs.

Monsieur Keir Starmer revendiqué les résultats signifiait que le Parti travailliste était sur la bonne voie pour un gouvernement majoritaire aux prochaines élections générales. Un député travailliste qui a participé aux élections générales de 1997, la dernière fois que le parti a pris le pouvoir, a déclaré L’indépendant les résultats montrent « nous sommes sur la bonne voie ».

Cependant, le député a déclaré qu’il y avait « plus de travail à faire » pour garder ceux qui ont voté pour le parti jeudi et gagner ceux qui doivent encore décider.

Sir Keir Starmer a affirmé que les résultats signifiaient que les travaillistes étaient sur la bonne voie pour un gouvernement majoritaire aux prochaines élections générales (fil de sonorisation)

Le gourou des sondages, Sir John Curtice, a déclaré que les travaillistes auraient une avance de neuf points sur les conservateurs si tout le pays votait, ce qui entraînerait un Parlement suspendu. Cela pourrait obliger les travaillistes à compter sur le soutien des libéraux démocrates, du SNP et des députés du Parti vert.

Mais M. Baxter a dit L’indépendant il pensait que l’avance du Labour était « un peu plus élevée ». « Même une avance de 9 points est une majorité travailliste, et j’avais en tête une assez grande majorité travailliste », a-t-il ajouté.

M. Sunak a déclaré que malgré l’élimination des conservateurs, il n’y avait « pas de vague de soutien » pour le travail de Sir Keir. Et M. Baxter a dit qu’il y avait « un peu de vérité » dans l’affirmation du Premier ministre.

Il a déclaré: « De toute évidence, ce n’est pas une figure massivement populaire et charismatique, comme Tony Blair. Mais d’un autre côté, les travaillistes ont 10 à 15% d’avance sur les conservateurs dans les sondages, ce qui, dans le cadre du système électoral britannique, devrait les mettre sur la voie d’une majorité quelque part entre très viable et écrasante.

« Donc, je ne pense pas que Keir Starmer devrait être mécontent pour le moment. »

M. Baxter a également déclaré que la fortune du parti travailliste aux prochaines élections générales dépendait du niveau de soutien au SNP, qui a été bouleversé par une enquête sur des fonds manquants.

« Si le SNP implose et que les travaillistes récupèrent les sièges qu’ils tenaient pour acquis en Écosse, cela leur facilite la tâche dans le reste du pays. »