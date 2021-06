Un chemin de pardon après une perte inimaginable en Irak

Le cas de M. Razzo a été documenté dans une enquête du New York Times Magazine en 2017 qui a révélé que la mort de centaines de civils lors de frappes aériennes de la coalition n’avait jamais été reconnue par les États-Unis, qui supervisaient le ciblage des missions anti-EI du Qatar.

Washington ne s’est jamais excusé publiquement d’avoir identifié par erreur la maison de M. Razzo comme une usine de voitures piégées de l’Etat islamique. Mais l’année dernière, le gouvernement néerlandais, membre de la coalition, a reconnu qu’un de ses pilotes avait mené la grève et décerné La rémunération de M. Razzo est estimée à environ 1 million de dollars.

Il serait compréhensible que M. Razzo soit amer après l’attaque qui a tué sa femme et sa fille et l’a grièvement blessé. Mais au lieu de cela, il prêche l’empathie et le pardon, travaillant avec le groupe Monde en conversation mettre en relation des étudiants universitaires irakiens à Erbil, Mossoul et Najaf avec des étudiants aux États-Unis par le biais de dialogues en ligne.

Alors qu’il n’est pas prêt à rencontrer le pilote néerlandais – qui est lui-même hanté par son rôle dans la tragédie – M. Razzo lui a envoyé un message.