Un chemin composable vers des expériences utilisateur positives

Les entreprises qui sont bloquées par le rythme du changement sont généralement limitées par une architecture monolithique, des systèmes hérités et des processus obsolètes. Bon nombre de ces outils sont fonctionnels ou simplement passables depuis des années, mais sont devenus des obstacles évidents à l’innovation.

Cependant, cela peut être géré lorsque les chefs d’entreprise apprennent à penser différemment et commencent à créer une architecture composable. Selon Gartner, une entreprise composable est « une organisation constituée de blocs de construction interchangeables ». Cette structure modulaire permet une réponse rapide aux changements de la demande, du trafic, de la production et des défis de la chaîne d’approvisionnement. Un ensemble agile d’outils et d’infrastructures permet aux entreprises de suivre le rythme des attentes des clients, de fournir les expériences riches et attrayantes qu’ils exigent.

“Les entreprises d’aujourd’hui veulent des logiciels très différents qui offrent une expérience interactive plus centrée sur l’humain. Nous assistons à une génération d’outils et de technologies de développement, comme JavaScript et les graphiques, qui sont plus à ce sujet », déclare Matt DeBergalis, directeur de la technologie et co-fondateur d’Apollo GraphQL.

Trouver de l’agilité dans le graphique

GraphQL, un langage de requête et de manipulation de données open source, aide les entreprises à créer et à maintenir une architecture composable, qui permet aux équipes de créer de meilleures expériences pour les clients, rapidement et efficacement. Le résultat pour les équipes de produits et d’ingénierie est la possibilité de créer des API cohérentes et prévisibles pour une conception, un développement et un déploiement plus rapides de nouvelles fonctionnalités.

GraphQL peut extraire des données spécifiques de plusieurs sources de données en un seul appel d’API, ce qui rend les API rapides et flexibles et atténue les problèmes de sur-extraction et de sous-extraction de données (un problème courant avec les anciennes solutions, où trop ou peu de données sont extraites, ce qui rend les requêtes inadéquat). DeBergalis explique : “La question est de savoir comment prendre des logiciels existants, tels que des logiciels de contrôle des stocks, et les réutiliser ou les réutiliser.”

Les grandes et petites entreprises, des petites chaînes de supermarchés aux géants de l’industrie comme Netflix, font état de gains rapides grâce à l’agilité de la technologie graphique. Au cours des dernières années, Netflix a intégré ses API dans une plate-forme fédérée GraphQL. En tant que service de streaming par abonnement et société de production, Netflix IT gère d’énormes quantités de données (titres, sociétés de production, données sur les artistes, données financières, données clients, etc.), et de nombreuses entités de données appartiennent à différentes unités. La plate-forme fédérée GraphQL signifie que les données peuvent être gérées et protégées par leur propriétaire, partagées avec d’autres parties prenantes et peuvent être recherchées dans toutes les entités, de manière transparente pour l’utilisateur.