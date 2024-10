Un chemin brique par brique pour relier le passé et le futur

Avec l’aimable autorisation de MSA Design

Usine 52du nom de la production de jeux de 52 cartes qui s’y déroulait autrefois, est un exemple remarquable de réutilisation adaptative, transformant une ancienne usine en une communauté dynamique à usage mixte. Situé à Norwood, Ohio, dans l’ancien bâtiment de la US Playing Card Company, le projet de rénovation réinvente le patrimoine industriel en intégrant un design moderne sans perdre de vue ses racines historiques, en intégrant des zones résidentielles, commerciales et récréatives. L’utilisation du revêtement en brique joue un rôle crucial dans la connexion du passé avec le futur, offrant une texture rustique qui honore l’histoire industrielle tout en mettant en valeur les nouvelles structures avec ses tons uniques dans un décor contemporain.

Avec l’aimable autorisation de MSA Design

La conception architecturale a été dirigée par Conception MSAune entreprise basée à Cincinnati connue pour son travail dans les projets de réutilisation adaptative. L’entreprise a collaboré étroitement avec Pro-Quall LLC, l’installateur de briques minces, pour intégrer de manière transparente les matériaux du fabricant. Endicott dans la façade du projet. La conception a exploité la modularité des briques minces pour créer différents effets visuels tout au long du développement. Le choix de Argile Sombre Tache de Fer la brique fine était essentielle pour atteindre les objectifs de conception de Factory 52. ​​Connu pour sa teinte riche et profonde avec des notes de vert, de bleu et de rouge, ainsi que pour son fort attrait industriel, ce matériau a été appliqué dans diverses parties du développement, y compris le bâtiment résidentiel. bâtiments, Hi-Wire Brewing, Jeni’s Ice Creamery et le complexe de pickleball Ace.

Avec l’aimable autorisation de l’usine 52

Avec l’aimable autorisation de l’usine 52

L’attrait esthétique du produit est indéniable. Sa couleur et sa texture évoquent un sentiment de durabilité, rappelant le passé industriel du site et s’harmonisant parfaitement avec ses structures d’origine. La finition offre un subtil éclat métallique lorsqu’elle est exposée à la lumière, enrichissant la profondeur visuelle des bâtiments et leur donnant un aspect unique. De plus, la modularité de la brique a permis une flexibilité de conception, essentielle pour s’adapter aux différentes dispositions et espacements tout au long de l’agrandissement du projet. Alors que les bâtiments résidentiels conservent un modèle de maçonnerie plus traditionnel, les espaces commerciaux présentent des agencements créatifs, garantissant à chaque établissement sa propre identité distincte.

Avec l’aimable autorisation d’Endicott

La durabilité et la durabilité étaient également des facteurs clés dans le choix du matériau. Dans un environnement urbain comme Norwood, où les structures sont confrontées à des conditions météorologiques variables, la résilience de la brique assure la longévité du développement et offre un processus de vieillissement naturel et élégant. L’utilisation d’un système de briques minces, en plus d’être une solution durable, réduit la quantité de matériaux nécessaires sans compromettre l’intégrité structurelle, équilibrant ainsi l’esthétique et la fonctionnalité.

Pour garantir une installation efficace et sécurisée, le projet a adopté le ONGLETS II système, une solution conçue pour simplifier le processus de revêtement. Ce système est particulièrement adapté aux projets à grande échelle et offre plusieurs avantages significatifs. Parmi eux, la facilité d’installation, permettant la mise en place rapide et directe de briques minces, réduisant ainsi le temps de construction et les coûts de main-d’œuvre, un aspect crucial compte tenu du calendrier serré pour l’achèvement des divers bâtiments et espaces. Le système offre une efficacité thermique, offrant une isolation adéquate pour garantir la performance énergétique dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, tout en améliorant la durabilité de la construction en fixant solidement les briques à la structure et en assurant une protection à long terme contre les intempéries et d’autres facteurs environnementaux.

Avec l’aimable autorisation d’Endicott

Avec l’aimable autorisation de Viox et Viox

Avec l’aimable autorisation de Viox et Viox

Le succès du développement Factory 52 met en valeur le potentiel de la réutilisation adaptative dans le développement urbain, où, en plus de préserver l’environnement bâti et l’histoire locale, des matériaux comme la brique peuvent aider à maintenir un lien avec le passé tout en offrant des avantages modernes grâce à de nouvelles méthodes d’application et performances et durabilité améliorées. La brique mince Clay Dark Ironspot d’Endicott a joué un rôle central dans cette transformation, offrant des avantages à la fois esthétiques et fonctionnels qui s’alignent sur la vision globale du projet, témoignant de l’attrait durable de la brique dans l’architecture moderne et du pouvoir de la réutilisation adaptative dans façonner des communautés urbaines dynamiques.