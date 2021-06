Un chef rebelle libérien condamné à 20 ans de prison pour crimes de guerre, dont cannibalisme, lors du premier procès de ce type par un tribunal suisse

Vendredi, la Cour fédérale suisse a déclaré Kosiah coupable de tous sauf quatre des 25 chefs d’accusation auxquels il faisait face pour ses actions présumées alors qu’il faisait partie du groupe rebelle du Mouvement uni de libération du Libéria pour la démocratie (ULIMO). Le tribunal l’a reconnu coupable de crimes de guerre, notamment de viol, de meurtres et même de cannibalisme, après un incident au cours duquel il aurait mangé des tranches de cœur d’homme.

La condamnation de l’homme de 46 ans intervient au terme d’une procédure judiciaire de sept ans. Kosiah a été arrêté pour la première fois en Suisse, où il vivait, en 2014 avec les autorités suisses en utilisant une loi de 2011 qui permet de poursuivre quiconque pour des crimes graves, quel que soit le lieu où ils ont été commis.

La condamnation marque l’une des premières poursuites réussies pour les actions des groupes rebelles pendant la guerre civile de la nation ouest-africaine, avec Human Rights Watch (HRW) décrivant le jugement comme un « point de repère » un événement.

« Les efforts de la Suisse sur cette affaire devraient aider à mobiliser une responsabilité plus large au Libéria car cela montre que ces crimes peuvent être poursuivis », Elise Keppler de HRW a déclaré après la condamnation.

Le Libéria a été critiqué pour ne pas avoir tenu les gens responsables des crimes commis dans le pays entre 1989 et 2003, lorsque des factions belligérantes se sont livrées à des actions internationalement condamnées, notamment l’utilisation d’enfants soldats. Des militants au Libéria ont exprimé l’espoir qu’après la condamnation et la condamnation de Kosiah, le gouvernement du pays établira une unité chargée des crimes de guerre, comme l’a demandé le Comité national pour la vérité et la réconciliation.

Le groupe rebelle ULIMO a combattu pendant la première guerre civile libérienne de 1991 à 1994. À la suite de divisions internes, il s’est scindé en deux factions, ULIMO-J et ULIMO-K, en 1994. Ses combattants ont été accusés d’avoir commis de nombreuses violations des droits humains au cours de la conflit.

