Un chef pâtissier fabrique une mini barre au caramel de skateboard fonctionnelle, regardez une vidéo virale

Avez-vous déjà regardé un plat incroyable et vous êtes-vous demandé si vous deviez le manger? Cela ressemble à une question stupide, non? Parce que la première chose que vous faites lorsque vous avez l’occasion de goûter un bon plat, c’est d’en prendre une grosse bouchée. Pourtant, cette œuvre chocolatée du chef Amaury Guichon vous laissera tiraillé entre le choix d’écouter vos papilles ou d’admirer la perfection de son savoir-faire. Dans son dernier post Instagram, le chef a partagé une vidéo présentant la fabrication d’un mini bar à skate au chocolat caramel. La gâterie savoureuse ressemble à une vraie planche à roulettes et devinez quoi ? C’est complètement fonctionnel.

Partageant le clip de ce mini skateboard avec ses followers sur Instagram, le chef a écrit : « Skateboard Caramel Bar ! Le snack le plus cool de cet été !

Regardez la vidéo ici:

Depuis qu’elle a été partagée en ligne le 19 juillet, la vidéo a jusqu’à présent reçu près de 4 lakh de likes ainsi que plusieurs commentaires d’utilisateurs d’Instagram. Réagissant à la vidéo, les gens ont exprimé leur émerveillement devant l’œuvre culinaire d’Amaury. «Je suis comme un skateboard, c’est assez normal pour en faire un gâteau. Mais bien sûr, il a dû améliorer le jeu et en faire un skateboard fonctionnel. Chef toujours impressionnant », a écrit un internaute dans ses commentaires.

Cependant, ce ne sont pas seulement les œuvres d’art en chocolat d’Amaury qui ont impressionné les gens. Son flux Instagram est rempli de photos et de vidéos de ses œuvres en chocolat. Dans une autre vidéo sur son profil, Amaury a montré le processus de fabrication d’une réplique de la statue de la liberté à l’aide de chocolat. Il utilise d’abord des carreaux de chocolat pour fabriquer la base et façonne ensuite la statue avec du chocolat. Il donne la touche finale à la réplique avant de la colorer en vert. Et pour être franc, la perfection est telle qu’il est impossible de faire la distinction entre l’original et la réplique. La seule chose qui distingue les deux est le chocolat et la taille bien sûr.

Quel regard portez-vous sur l’œuvre chocolatée d’Amaury ?

