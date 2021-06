Un chef pâtissier crée une incroyable sculpture de lion grandeur nature entièrement en chocolat

Il n’y a pas de limite à la créativité. Cependant, on ne peut nier que certaines créations laissent l’esprit époustouflant. Plus récemment, des clips de lion grandeur nature en chocolat ont époustouflé les internautes. Le modèle drop dead lion réel a été réalisé par Amaury Guichon. Il est très populaire sur Instagram pour la fabrication d’objets et de modèles réels à partir de chocolat. La partie la plus étonnante de ses créations est qu’elles sont entièrement comestibles.

Le dernier modèle de lion qu’il a partagé en tant que bobine et IGTV lui a pris cinq jours à fabriquer. Dans ses messages, il a également informé que le modèle en chocolat pesait jusqu’à 180 livres. Dans la vidéo en bobine, il assemble le modèle, tandis que dans l’IGTV, on peut voir une version plus détaillée du processus de fabrication allant de la fonte du chocolat au moulage en passant par la peinture, entre autres. Pour compléter le post de bobine, il a ajouté le morceau ‘Good Idea’ de Trinix Music. Ses deux vidéos sont devenues virales depuis leur publication.

D’après la vidéo, il est clair que l’artiste chocolatier a accordé la plus grande attention aux détails et s’est assuré de petits éléments comme le bout de la queue et la couleur de la langue, qui ne sont rien de moins que parfaits. Il n’est pas surprenant qu’il lui ait fallu jusqu’à 10 heures pour fabriquer la Crinière seul.

Les amateurs de chocolat et les fans d’art ont inondé les sections de commentaires des deux articles de compliments. De nombreux jeunes ont également exprimé le désir de travailler avec eux afin qu’ils puissent apprendre son métier. Une personne est allée jusqu’à comparer Amaury à Ronaldo. Il a dit quelque chose du genre « ce que Ronaldo est au football, Amaury est à l’art du chocolat ». De nombreux utilisateurs ont été fascinés par le résultat final et ont fait d’innombrables compliments à l’artiste.

