Un chef local nigérian tué dans un regain de violence séparatiste

ABUJA, Nigeria (AP) – Des séparatistes présumés ont tué lundi un chef local et deux de ses assistants dans le sud-est du Nigeria, a annoncé mardi la police, le dernier incident en date de nouvelles attaques imputées aux séparatistes de la région.

Les assaillants, identifiés comme membres du principal groupe pro-Biafra connu sous le nom de Peuple indigène du Biafra, ou IPOB, ont abattu Ignatius Asor dans son palais dans la zone du conseil d’Oguta de l’État d’Imo, a déclaré Michael Abattam, porte-parole de la police d’Imo.

La police a déclaré que les hommes armés sont arrivés au palais local du village Obudi Agwa d’Imo, où ils ont été reçus par le chef après s’être déguisés en “personnes en détresse” et qui était venu lui signaler une situation d’urgence.

«Le père royal sans méfiance les a autorisés à entrer dans son palais, s’est assis avec eux et en train d’expliquer la raison de leur visite, ils ont sorti des armes à feu, ont tiré et tué le (chef) et deux de ses assistants, et se sont enfuis précipitamment du palais. », a déclaré Abattam.

Emma Powerful, porte-parole de l’IPOB, a nié l’implication du groupe dans l’attaque, accusant la police et le gouvernement d’essayer de “nous impliquer dans toutes les activités criminelles qui se déroulent sur notre territoire”.

Il y a eu une série d’attaques imputées à l’IPOB et à sa branche militante ces derniers mois. Le groupe séparatiste interdit a fait pression pour que la région se sépare de la nation ouest-africaine et devienne indépendante.

Les autorités affirment que le groupe est responsable de la mort de centaines de personnes dans la région et que bon nombre des personnes ciblées dans les attaques violentes sont des forces de sécurité ou leurs informateurs ainsi que des dirigeants locaux qui se sont prononcés contre l’agitation séparatiste du groupe.

La nation la plus peuplée d’Afrique est déjà confrontée à la menace mortelle des extrémistes de Boko Haram et d’autres groupes armés dans les régions du nord-est et du nord-ouest du pays.

Chinedu Asadu, Associated Press