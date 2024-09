Un chef légendaire de Vancouver partage ses connaissances dans un nouveau documentaire

Un nouveau film mettant en vedette le légendaire chef Hidekazu Tojo le fera fera bientôt ses débuts sur grand écran au VIFF 2024.

Le Chef et le Daruma est un long métrage documentaire du réalisateur Mads K. Baekkevold et l’écrivain Natalie Murao à propos du pionnier de la cuisine japonaise en Occident et de l’inventeur du rouleau californien.

Selon le oPropriétaire et chef exécutif du restaurant Tojo’s à Vancouver, de nombreux spectateurs trouveront dans le film quelque chose qui résonne avec leurs propres expériences.

« C’est un documentaire sur ma vie et mes expériences, mais c’est aussi bien plus que cela », a déclaré Tojo au Daily Hive. « Il parle de tradition, de créativité, d’art, d’inspiration, de famille, d’amitié, de l’expérience des immigrants et de l’adaptation aux temps qui changent. »

Depuis près de 40 ans, Tojo est une figure de proue de la scène culinaire de Vancouver, remportant des prix et des distinctions tout en représentantprêt de l’héritage japonais et de l’esprit canadien.

Mais son parcours culinaire remonte bien plus loin que cela, jusqu’à sa maison d’enfance au Japon.

« J’ai grandi dans une famille nombreuse et modeste, et chacun avait des tâches à accomplir pour contribuer aux tâches ménagères », explique le chef Tojo. « Ma responsabilité consistait à cuisiner pour la famille, un rôle que j’ai assumé à l’âge de huit ans. Comme ma mère était végétarienne, j’ai dû faire preuve de créativité pour préparer des repas intéressants pour mes frères et sœurs. Ils ont toujours semblé apprécier ma cuisine, mais un repas reste gravé dans ma mémoire.

« J’ai préparé un curry avec du maquereau en conserve, des légumes de notre jardin et mon propre roux maison. La recette était différente du curry japonais traditionnel, mais le plat s’est avéré encore plus délicieux grâce à la combinaison d’ingrédients cultivés sur place et à la saveur riche et savoureuse du maquereau. Cette expérience m’a appris à quel point il était amusant d’être créatif en cuisine et à quel point c’était gratifiant lorsque ma famille appréciait ce que j’avais préparé. »

L’homme de 74 ans est toujours en pleine forme, partageant sa passion pour les spécialités et les ingrédients locaux auprès des convives du monde entier. Et maintenant, il a hâte de se connecter avec ses fans d’une nouvelle manière grâce à Le Chef et le Daruma.

«« Pour moi, chaque jour apporte de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences et possibilités », a ajouté Tojo. « Il y a de nouveaux ingrédients à explorer et des personnes intéressantes à rencontrer. Mes clients de longue date m’inspirent également et me poussent constamment à innover.

« Je m’efforce de leur créer au moins un nouveau plat à chacune de leurs visites, afin qu’ils aient toujours quelque chose d’excitant à attendre avec impatience. »

Baekkevold a déclaré au Daily Hive que l’inspiration pour le documentaire lui est venue lorsqu’il a été sélectionné pour créer une courte promotion pour le lancement du Guide Michelin à Vancouver.

« Dans cette vidéo, j’ai interviewé plusieurs chefs et personnalités culinaires locaux, dont Tojo. Au cours de notre conversation d’une heure, je l’ai trouvé infiniment captivant – un merveilleux conteur avec une vie pleine d’expériences incroyables.

« Alors que je filmais un plan B dans son restaurant, j’ai remarqué une grande poupée Daruma, une silhouette ronde en papier mâché rouge modelée sur un moine bouddhiste sévère. Cela a vraiment brisé la glace lorsque Tojo et moi avons discuté de l’importance de Daruma, découvrant une vision commune de la vie et des aspirations. »

Baekkevold a présenté le concept à la société de production Wallop Film, a présenté le film à Telus et a aidé à convaincre la scénariste et productrice créative Natalie Murao de se joindre au projet.

«[Murao] « Elle a ouvert les portes à nos récits et thèmes plus vastes et a été une partenaire créative et collaboratrice extrêmement perspicace qui a veillé à ce que l’histoire soit authentique, vécue et respectueuse à tous les niveaux possibles. Le film n’aurait pas pu voir le jour sans ses conseils avisés et avisés. »

Murao est un yonsei (quatrième génération) cinéaste et enseignante canadienne japonaise. L’un de ses moments préférés a eu lieu lorsqu’elle Le chef Tojo a visité Harada, un restaurant pittoresque de Kyoto spécialisé dans le dashi.

« L’un des échantillons de dashi de son cours de dégustation multi-dashi était fait de katsuobushi fumé avec des branches de cerisier en fleurs », a-t-elle partagé. « Lorsque je l’ai siroté, j’ai eu l’impression que ma langue commençait immédiatement à saliver, c’était incroyablement savoureux. J’ai enfin compris ce que signifiait l’umami.

«Lorsque je regarde le film dans son ensemble, ce qui me reste le plus en mémoire, c’est la façon dont il évoque les expériences diverses de la communauté japonaise canadienne. Il y a de nombreuses générations différentes dans la communauté, des nouveaux immigrants à la quatrième et cinquième génération, qui ont contribué à la richesse de l’histoire et de la culture. J’espère que les spectateurs repartiront avec une compréhension plus profonde et de nouvelles connaissances de la communauté japonaise canadienne.

Tojo est également impatient que les cinéphiles puissent découvrir Le Chef et le Daruma lors de sa sortie au VIFF 2024 et de pouvoir partager quelques leçons de vie importantes avec les téléspectateurs.

« Il existe une philosophie japonaise appelée « Ichigo Ichie » qui incarne cela : chérir chaque instant et chaque opportunité. Trouver un sens même dans les moments les plus difficiles. Faire ce que l’on aime, avoir confiance qu’en poursuivant ses passions, on peut atteindre ses objectifs. »

Les fans de musique canadienne seront fiers de savoir que Tojo a également hâte de voir un autre film au festival de cette année.

« J’ai hâte de voir le documentaire sur le légendaire groupe canadien, The Tragically Hip [The Tragically Hip: No Dress Rehearsal]. Au fil des années, j’ai eu le privilège de cuisiner pour eux, et ils étaient non seulement des musiciens remarquables, mais aussi des gens vraiment gentils et terre-à-terre.

Quand: 30 septembre, 3, 5 et 6 octobre 2024

Temps: Différents moments

Où: Divers endroits

Billets: Les billets individuels coûtent entre 14 et 19 dollars, mais des forfaits et des pass pour le festival sont également disponibles. Les membres du VIFF+ bénéficient de réductions sur tous les billets du VIFF, et l’adhésion gratuite U25 offre des réductions supplémentaires aux personnes âgées de 19 à 25 ans. Acheter en ligne.