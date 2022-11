Un chef fabrique un télescope avec du chocolat, laissant Instagram émerveillé

Ne sommes-nous pas impressionnés par les personnes talentueuses que nous rencontrons sur les réseaux sociaux ? Les personnes qui mettent en valeur ces compétences sont si talentueuses que chaque action qu’elles entreprennent est bien mesurée et que le produit qu’elles créent est irréprochable. D’innombrables formes d’art dans le monde peuvent vous époustoufler, mais avez-vous déjà rencontré quelqu’un qui peut fabriquer du matériel réaliste en utilisant uniquement du chocolat ? Un chef spécialisé dans le chocolat et la pâtisserie du nom d’Amaury Guichon a fabriqué un télescope à l’aide de chocolat.

Amaury a été vu en train de préparer le télescope avec la plus grande précision sur la plateforme de médias sociaux. La vidéo a commencé avec la plate-forme sur laquelle le télescope se tiendrait. Il a ensuite fabriqué les trois pieds du support du télescope. Il a ensuite fabriqué le télescope lui-même et tous les petits et gros éléments qui entrent dans la fabrication.

Il fabriquait même du faux verre à l’aide de feuilles de sucre, après quoi il assemblait le tout l’un après l’autre. Une fois le télescope terminé, Amaury a également démontré que le télescope pouvait monter et descendre pour lui donner une sensation authentique.

La vidéo a été publiée le 8 novembre avec la légende : « Télescope au chocolat ! Snack parfait pour espionner son voisin !” et a recueilli plus de 70 lakh vues sur la plate-forme de médias sociaux ainsi que plus de 6,19 lakh likes.

Les personnes dans la section des commentaires ont été excessivement impressionnées par les compétences d’Amaury et ont adoré la façon dont il a fabriqué le télescope.

Un utilisateur a écrit : « À ce stade, j’attends juste que vous créiez la lointaine planète en chocolat découverte par ce télescope en chocolat. Mon Dieu.”

Un autre utilisateur a écrit: “Cela commence à ressembler à une histoire d’origine de Willy Wonka.” Willy Wonka est un personnage de ‘Charlie And The Chocolate Factory et celui qui possède la chocolaterie.

Un troisième utilisateur a écrit : « Fantastique ! Je ne sais pas ce qui est le plus étonnant, votre imagination ou vos compétences en ingénierie !

