Un chef du NPD disqualifié demande à la Colombie-Britannique de déclarer l’urgence climatique – Kelowna Capital News

La candidate à la direction du NPD qui a été évincée de sa chance de concourir pour le plus haut poste politique de la Colombie-Britannique dit qu’elle est prête à accepter une invitation à travailler avec l’homme qui deviendra le prochain premier ministre.

Cependant, Anjali Appadurai a appelé à une plus grande impulsion sur les initiatives en matière de changement climatique avant de travailler avec David Eby, qui a été automatiquement promu au poste de chef du parti après avoir été disqualifié de la course la semaine dernière.

«Nous n’avons pas vu de signal de ce changement qualitatif de leadership qui va signaler une réponse au niveau de l’urgence, qui va signaler la rapidité et l’ampleur des actions nécessaires. Nous avons vu une version édulcorée de cela », a déclaré Appadurai.

Appadurai, 32 ans, n’était pas d’accord avec un rapport de l’exécutif du parti selon lequel elle s’était livrée à une “conduite inappropriée grave” en travaillant avec des tiers, dont le groupe environnemental Dogwood BC, qui aurait mené des campagnes d’adhésion en son nom.

Le tumulte qui a suivi le rapport a amené le premier ministre John Horgan à blâmer les partisans d’Appadurai pour « voyou » parce qu’il a dit qu’ils avaient contacté des membres bénévoles de l’exécutif qui se sont réunis pour décider du sort de sa campagne.

Malgré la controverse, Appadurai a maintenu son appartenance au NPD. Elle a dit que diverses personnes ont donné de leur temps et qu’elle n’a aucune idée du nombre de membres que leurs efforts ont attirés dans sa campagne.

Appadurai a déclaré que le NPD est toujours le meilleur parti pour faire avancer les politiques sur le changement climatique dans une province qui, dans les six mois de l’année dernière, a connu des incendies de forêt qui ont presque détruit la ville de Lytton, un dôme de chaleur lié à 619 morts et des inondations qui ont anéanti les agriculteurs. ‘ moyens de subsistance et coupé les principales autoroutes.

La Colombie-Britannique est maintenant au milieu d’une sécheresse.

La meilleure façon d’aller de l’avant avec toute action sérieuse est que la province déclare l’état d’urgence climatique, annule les infrastructures de combustibles fossiles et annonce un moratoire sur les nouveaux projets d’expansion pétrolière et gazière, a déclaré Appadurai.

“Réduire lentement les émissions d’année en année, ce n’est en fait pas ainsi que nous allons réaliser une action climatique significative”, a-t-elle déclaré. “Je pense que nous devons reconnaître que nous échouons dans ce dossier et, de manière connexe, dans plusieurs autres dossiers, car la crise climatique touche tous les secteurs de la société et de l’économie.”

Lors d’une célébration en sourdine la semaine dernière de son ascension à la direction du parti, Eby a déclaré que la province ne pouvait pas continuer à développer les infrastructures de combustibles fossiles afin d’atteindre ses objectifs climatiques. Il a également déclaré qu’il était “très impatient de poursuivre la conversation avec Anjali et les personnes qui se sont inscrites pour la soutenir”.

“Ils ont un ensemble de valeurs très claires concernant le changement climatique, l’un des problèmes de notre époque”, a déclaré Eby, qui deviendra premier ministre à une date qui n’a pas encore été annoncée.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a consulté des groupes environnementaux sur des initiatives comme son plan CleanBC visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais Appadurai a déclaré que ces opportunités ont été comme une “danse” où les défenseurs travaillent pour maintenir une relation avec le gouvernement et rencontrer les responsables à mi-chemin.

Cependant, certaines réglementations concernant les subventions et les objectifs climatiques ont été inadéquates, il est donc temps de “passer à la vitesse supérieure”, a-t-elle déclaré. Cela pourrait inclure, a-t-elle dit, la mise en place d’un secrétariat dans le bureau du Premier ministre et le partage des décisions liées au climat au-delà du ministère de l’Environnement.

Appadurai a déclaré que l’attention que sa candidature à la direction a attirée sur un paysage politique en évolution où les mouvements sociaux ont une influence croissante dans une démocratie qui repose sur un pouvoir centralisé dans un système de partis.

“Cette chose a dégénéré beaucoup plus rapidement que je n’aurais pu l’imaginer, que n’importe lequel d’entre nous aurait pu l’imaginer. Je pense que cela a ouvert une conversation très importante qui est en direct en ce moment. Et je vais rassembler nos mouvements pour commencer à donner un sens à cela et à comprendre où nous allons ensuite », a-t-elle déclaré à propos de ses plans pour la « justice climatique ».

Appadurai, qui est né à Madurai, une ville de l’État indien du Tamil Nadu, a déménagé en Colombie-Britannique à l’âge de six ans et a grandi à Coquitlam.

Elle a fait sa marque en politique fédérale l’an dernier en venant à moins de 450 voix de remporter un siège pour le NPD dans la circonscription de Vancouver-Granville en faisant campagne sur le changement climatique, la sécurité alimentaire et le logement.

Mais comparé à Eby, 46 ans, qui est l’ancien procureur général de la Colombie-Britannique et qui a remporté sa circonscription de Vancouver en 2013 contre la première ministre de l’époque, Christy Clark, la forçant à se présenter à une élection partielle, Appadurai n’a aucune expérience politique.

Hamish Telford, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université de la vallée du Fraser, a déclaré que l’expérience peut passer au second plan dans les courses à la direction, comme l’illustre la récente victoire du chef conservateur fédéral Pierre Poilievre sur les qualifications de l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest, par exemple.

“Les courses à la direction consistent à gagner les membres du parti”, a-t-il déclaré. “Avec les membres qu’elle a inscrits, il y avait une peur très réelle qu’elle puisse gagner ce truc”, a-t-il déclaré à propos d’Appadurai.

«En ce qui concerne la fête, c’était un résultat agréable et soigné. Ils ont mené leur propre enquête, l’ont déclarée coupable et l’ont expulsée de la course. Et cela coupe la possibilité d’une enquête d’Elections BC, qui aurait été l’autorité de décision définitive, si elle avait enfreint les lois électorales.

Camille Bains, La Presse Canadienne

Colombie-BritanniqueChangements climatiques