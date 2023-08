Un chef d’orchestre de renom se retire des BBC Proms suite à des allégations d' »agression contre un chanteur d’opéra »

Un chef d’orchestre de renom s’est retiré des BBC Proms après avoir été accusé d’avoir agressé un chanteur d’opéra.

Sir John Eliot Gardiner, 80 ans, aurait frappé William Thomas et l’aurait traité de « putain de somnolent » pour avoir quitté la scène dans le mauvais sens.

Sir John Eliot Gardiner s’est retiré des BBC Proms après avoir été accusé d’avoir agressé un chanteur d’opéra. Crédit : Getty

Son représentant a déclaré que la chaleur et un changement de médicament pourraient avoir conduit à l’affrontement de mardi en France.

Aujourd’hui, Sir John, qui devait diriger Les Troyens le 3 septembre, a déclaré : « J’ai décidé de me retirer de la direction de toutes les représentations restantes.

«Je ne trouve aucune excuse pour mon comportement et je me suis personnellement excusé auprès de Will Thomas.

«Je le fais encore, ainsi qu’aux autres artistes, pour le désarroi que cela a causé.

« Je suis de retour au Royaume-Uni et j’ai décidé de me retirer de la direction de toutes les représentations restantes des Troyens.

« Je sais que la violence physique n’est jamais acceptable et que les musiciens doivent toujours se sentir en sécurité.

« Je demande votre patience et votre compréhension pendant que je prends le temps de réfléchir à mes actions. »

Il sera remplacé par le chef d’orchestre portugais Dinis Sousa.

La BBC a déclaré qu’elle prenait au sérieux les allégations de comportement inapproprié.