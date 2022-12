Un chef de secte polygame aux États-Unis a soudoyé sa fille adolescente pour l’épouser avec Doritos, R865, selon le FBI

Le chef autoproclamé d’une secte polygame a été accusé de trafic de mineurs à des fins sexuelles.

Samuel Bateman dit qu’il a remplacé Warren Jeffs en tant que nouveau prophète du FLDS.

Comme Jeffs, Bateman est maintenant accusé d’avoir pris des jeunes filles comme épouses.

Le “prophète” autoproclamé d’une secte polygame radicale, l’Église fondamentaliste des saints des derniers jours, a déclaré à sa fille mineure qu’elle était censée être sa femme et porter son enfant, selon un affidavit du FBI vu par Insider.

Samuel Rappylee Bateman, 46 ans, est en prison pour avoir entravé une enquête sur la maltraitance d’enfants, pour laquelle il a plaidé non coupable. Le FBI l’a accusé de trafic de filles à des fins sexuelles.

Au cours des dernières années, Bateman a pris 19 épouses, dont une fille aussi jeune que 9 ans.

En 2019, cependant, Bateman n’avait qu’une seule femme et s’est mis en colère contre elle parce qu’elle ne croyait pas qu’il était le nouveau prophète de FLDS qui remplacerait le célèbre chef de secte Warren Jeffs, selon l’affidavit.

Le FLDS, un groupe radical qui s’est séparé de l’église mormone traditionnelle il y a 93 ans, a une longue histoire de abus sexuels et de travail des enfants dans la communauté.

Jeffs, le tristement célèbre prophète du groupe, purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité dans une prison du Texas après avoir été reconnu coupable d’agression sexuelle d’enfants en relation avec des mariages d’enfants.

Bateman a emmené sa fille (qui avait 13 ou 14 ans) à l’époque au Canada, selon l’affidavit, et lui a demandé si “elle avait prié” pour savoir qui elle épouserait. Elle a dit qu’elle était trop jeune pour y penser, et il lui a dit qu’elle était censée être sa femme et qu’il lui ferait porter son bébé.

Quand ils se sont arrêtés pour une pause toilette sur leur chemin de retour à Colorado City, en Arizona, il a acheté deux “gros sacs de Doritos” et les a donnés à la fille avec 50 $ (environ R865), “comme si c’était un pot-de-vin”, a déclaré l’affidavit. , qui est basé sur des entretiens avec la jeune fille. Il lui aurait également demandé quel type de voiture elle voulait et lui aurait dit qu’il l’emmènerait faire un “vol en avion”. Il a emmené sa mère – sa femme – dans un avion quand ils se sont mariés, selon l’affidavit.

À la maison, lorsque Bateman a dit à sa femme qu’il croyait que leur fille était censée être sa femme, elle a obtenu une ordonnance restrictive contre lui.

Le FBI dit qu’il a continué à communiquer avec la jeune fille via un téléphone qu’il lui a donné, lui disant qu’il voulait la serrer dans ses bras et l’embrasser, et faire un bébé.

À une occasion, il lui a donné un baiser “méchant” devant ses petits frères, qu’elle a qualifié de “baveux”, selon le FBI.

Les gens ont commencé à contacter les forces de l’ordre à propos de Bateman en novembre 2020, selon l’affidavit. Une femme l’a accusé d’avoir kidnappé ses petits-enfants, mais les parents en question ont déclaré qu’ils ne s’opposaient pas à ce que leurs enfants soient avec Bateman.

L’avocat de Bateman n’a pas immédiatement renvoyé un e-mail demandant un commentaire.

Une histoire de maltraitance d’enfants

Warren Jeffson, qui a depuis quitté le groupe, est le fils du prophète FLDS maintenant incarcéré. Il a dit à Insider que lui et d’autres enfants avaient été séparés de leurs mères à Colorado City et emmenés au “Yearning for Zion Ranch”, où ils ont été forcés de suivre les enseignements de Jeffs.

Là, les enfants devaient se lever à 5 heures du matin et travailler dans les champs et étaient également chassé pour faire un travail non rémunéré pour les entreprises de construction détenues par des membres de l’église. L’argent gagné par ces entreprises a financé la famille de Jeffs et l’église FLDS, a déclaré l’ex-femme de Jeffson et Jeffs à Insider.

Lorsque le ranch a été perquisitionné en 2014, plus de 400 enfants ont été enlevés de la propriété.

Jeffs – que Bateman appelait “Oncle Warren” – avait 70 femmes

“J’ai grandi avec des mamans qui avaient 15 ans”, avait précédemment déclaré Jeffson à Insider. “Ce n’est pas bien, mais il épousait des filles de 12 ans, et on m’a dit qu’elles étaient ma mère, et qu’elles n’étaient même pas beaucoup plus âgées que moi.”