Un chef de secte au Kenya accusé de « terrorisme » suite à des morts de faim | Actualités sur la criminalité

Paul Mackenzie et 94 autres personnes ont été accusées de la mort de partisans dont les corps ont été exhumés de la forêt de Shakahola.

Un tribunal kenyan a inculpé le chef de la secte Paul Mackenzie de crimes liés au « terrorisme » suite à la mort de 429 de ses partisans.

Le pasteur autoproclamé a été inculpé jeudi avec 94 autres personnes pour la mort d’adeptes dont les corps ont été exhumés de la forêt de Shakahola, près de l’océan Indien.

Mackenzie a été arrêté en avril dernier après que les corps ont commencé à être découverts.

Les accusations, annoncées lors d’une comparution devant un tribunal de Mombasa, dans le sud-est du pays, sont les premières portées contre lui.

Mackenzie et ses coaccusés ont nié les accusations lors de leur comparution devant le juge Joe Omido. Ils doivent revenir devant le tribunal le 8 février pour une audience sur la caution.

Les autorités affirment que Mackenzie, le chef de l’Église Good News International, a incité ses acolytes du sud-est du Kenya à mourir de faim ainsi que leurs enfants afin qu’ils puissent aller au paradis avant la fin du monde.

Les corps des victimes ont été découverts au cours de mois d’exhumations sur des dizaines de milliers d’acres de forêt.

Les autopsies ont révélé que la plupart étaient morts de faim. Mais d’autres, dont des enfants, semblent avoir été étranglés, battus ou étouffés.

« Groupe criminel organisé »

Des documents judiciaires cités par l’agence de presse APF décrivent Good News International Ministries comme « un groupe criminel organisé (qui) s’est engagé dans des activités criminelles organisées, mettant ainsi des vies en danger et entraînant la mort de 429 membres et partisans ».

Mackenzie a également été inculpé d’« activité criminelle organisée », a rapporté l’AFP, et lui et les autres suspects ont plaidé « non coupables » des accusations de radicalisation.

La détention provisoire de Mackenzie à Mombasa a été prolongée à plusieurs reprises, l’accusation ayant demandé plus de temps pour enquêter sur l’affaire.

Mais la semaine dernière, un tribunal a averti les autorités qu’il libérerait l’ancien chauffeur de taxi à moins que des accusations ne soient déposées dans un délai de 14 jours.

Mercredi, un juge d’un autre tribunal de la ville côtière de Malindi a ordonné que Mackenzie et 30 de ses associés soient soumis à des évaluations de santé mentale avant d’être inculpés de meurtre en lien avec 191 décès.

Les procureurs de Mombasa et de Malindi ont annoncé qu’ils inculperaient également les 95 personnes pour homicide involontaire et torture.

Cette affaire macabre, surnommée le « massacre de la forêt de Shakahola », a incité le gouvernement du Kenya à souligner la nécessité d’un contrôle plus strict des confessions marginales.

Le chef de la secte avait déjà été arrêté en 2019, également en relation avec la mort d’enfants, mais avait été libéré sous caution. Les affaires sont toujours devant les tribunaux.