Un chef de meute de dingos tué après avoir attaqué un jogger sur une île touristique australienne populaire

CANBERRA, Australie (AP) – Les autorités de la faune ont tué le chef d’une meute de dingos qui a mutilé un jogger sur une île touristique australienne populaire lors d’une attaque féroce qui, selon un sauveteur, aurait pu être mortelle.

Sarah Peet, 23 ans, a été attaquée par trois ou quatre chiens indigènes australiens lundi alors qu’elle faisait du jogging le long d’une plage de K’gari, dans l’État du Queensland, la plus grande île de sable du monde anciennement connue sous le nom de Fraser Island.

Le résident de Brisbane a été transporté par hélicoptère vers un hôpital du continent dans un état stable. Le département de la santé a refusé de fournir une mise à jour sur son état jeudi, invoquant la confidentialité du patient.

Les gardes forestiers ont capturé et euthanasié sans cruauté le chef de la meute mercredi, a annoncé le Queensland Parks and Wildlife Service.

« Euthanasier un dingo à haut risque est toujours un dernier recours et la décision difficile du Queensland Parks and Wildlife Service a été soutenue par les propriétaires traditionnels de l’île, le peuple Butchulla », indique un communiqué de service.

Le dingo était le deuxième sur l’île ces dernières semaines à être tué pour morsure et comportement menaçant. Les autorités blâment l’intrépidité croissante des dingos sur les touristes qui ignorent les règles en les nourrissant ou en les encourageant à s’approcher afin de publier des images sur les réseaux sociaux.

Les jeunes dingos méfiants ont évité les humains lorsque les restrictions de voyage pandémiques ont été assouplies pour la première fois à la fin de 2021. Mais leurs interactions humaines dangereuses augmentent avec les encouragements des touristes à mesure que le nombre de visiteurs augmente.

Peet n’a pas délibérément encouragé les dingos à l’approcher. Mais les visiteurs du parc national de Great Sandy, classé au patrimoine mondial, sont avertis de ne pas courir ou faire du jogging en dehors des zones clôturées en raison du risque que les dingos les chassent.

Les dingos ont forcé Peet dans les vagues, déployant la même stratégie de chasse que les rangers disent utiliser contre de grandes proies telles que les kangourous et les wallabies.

Les touristes Shane et Sarah Moffat conduisaient le long de la plage dans leur SUV lorsqu’ils ont vu Peet se faire attaquer.

« Nous avons vu deux dingos accrochés à ses côtés », a déclaré Shane Moffat à la télévision Nine News.

« Elle marchait vers moi avec une main en criant: » Au secours, au secours « , a déclaré Moffat. « Je pouvais voir la peur sur son visage, qu’elle n’allait pas bien. »

Moffat a dit qu’il avait couru vers Peet, se forçant entre elle et le chef de meute. Moffat a ensanglanté ses doigts sur les crocs du dingo en le frappant.

Moffat a déclaré que les blessures de Peet comprenaient un morceau de chair manquant dans le haut de son bras droit et des marques de morsure sur ses jambes.

Il doutait qu’elle aurait survécu s’il était arrivé sur les lieux plus tard.

Les gardes forestiers ont convenu que Peet serait mort sans l’aide des Moffat.

« Nous pensons que les personnes qui sont intervenues lui ont sauvé la vie ce jour-là », a déclaré la garde principale Danielle Mansfield.

Le chef de meute était l’un des trois dingos de l’île équipés de colliers de repérage en raison de leur comportement à haut risque.

Lorsqu’il a reçu un collier en avril, il avait environ 2 ans et pesait 17 kilogrammes (37 livres), ce qui était lourd pour un dingo et indiquait qu’il avait été nourri par des humains, ont indiqué les autorités.

Le dingo tué par les autorités en juin après des attaques séparées contre un garçon de 7 ans et une Française de 42 ans a été le premier à être détruit sur l’île depuis 2019.

Les Rangers ont déclaré que le dingo était la progéniture d’une mère à collier qui avait appris à ses chiots leurs manières dangereuses.

K’gari abrite certains des dingos les plus purs d’Australie car les chiens domestiques sont interdits depuis longtemps. Les dingos sont une espèce protégée et les autorités réfléchissent à la manière dont ils peuvent coexister avec les humains de manière plus sûre sur l’île.

Les touristes qui enfreignent les règles de la faune sur K’gari pour prendre des selfies avec des dingos ont été avertis que le Queensland Parks and Wildlife Service surveille les médias sociaux pour imposer des amendes pouvant atteindre 12 000 dollars australiens (8 191 $).

Deux touristes ont récemment été condamnés chacun à une amende de 2 300 dollars australiens (1 569 dollars) pour s’être trop approchés des dingos pour « obtenir des selfies et des vidéos », a déclaré la ministre de l’Environnement Leanne Linard après avoir visité l’île en réponse à l’attaque.

Les femmes, âgées de 29 et 25 ans, n’ont été arrêtées que parce qu’elles ont publié les images sur les réseaux sociaux.

Une femme avait filmé trois chiots dingo endormis.

« Je suis sûr qu’ils étaient très mignons, mais il y aurait eu une mère à proximité et n’importe quelle mère défendra son enfant et ses bébés avec beaucoup de voracité », a déclaré Linard à Australian Broadcasting Corp.

