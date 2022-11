Un chef de l’opposition en exil presse Trudeau de sanctionner l’armée biélorusse et les responsables de la sécurité pour la guerre en Ukraine

La chef de l’opposition en exil du Bélarus rencontrera séparément le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly au cours des deux prochains jours dans l’espoir de les persuader d’imposer de nouvelles sanctions aux services militaires et de sécurité de son pays.

Sviatlana Tsikhanouskaya – qui était largement considérée comme ayant remporté l’élection présidentielle de 2020 en Biélorussie – a déclaré qu’elle recherchait également une aide militaire non létale pour jusqu’à 500 Biélorusses qui se battent en tant que volontaires pour l’Ukraine.

C’est sa première visite officielle au Canada.

Tsikhanouskaya a déjà rencontré la ministre de la Défense Anita Anand. Les deux hommes ont eu une discussion lors du Forum sur la sécurité internationale d’Halifax le week-end dernier.

“Nous ne voulons pas que le monde ignore la participation de Loukachenko à cette guerre”, a déclaré Tsikhanouskaya à CBC News, faisant référence au président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Loukachenko a réussi à conserver le pouvoir après l’élection contestée, même si la communauté internationale estime qu’il y a eu une fraude électorale généralisée. Les manifestations de masse en Biélorussie contre le maintien au pouvoir de Loukachenko ont été violemment réprimées par les services de sécurité.

Le président russe Vladimir Poutine, à droite, et le président biélorusse Alexandre Loukachenko assistent à des réunions à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 20 décembre 2019. (Mikhail Klimentyev, Spoutnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Loukachenko a été un allié fidèle du président russe Vladimir Poutine et l’ancienne république soviétique dépend fortement de Moscou, tant politiquement qu’économiquement.

“Je demanderai au Canada d’envisager d’imposer des sanctions individuelles contre les responsables militaires propagandistes de l’État, les employés des services secrets du KGB et les entreprises pro-régime”, a déclaré Tsikhanouskaya.

“Je ne comprends pas pourquoi beaucoup de ces personnes qui alimentent la répression et la machine de guerre de Poutine (…) sont encore capables de voyager en Europe.”

Selon des experts de la défense, il existe de nombreux accords entre la Russie et la Biélorussie régissant la coopération militaire. Ils incluent l’utilisation par la Russie du pays comme tremplin pour l’invasion du nord de l’Ukraine, son utilisation d’une installation radar biélorusse et d’une base aérienne, et un système de défense aérienne régional conjoint établi en 2009.

Des rapports publiés plus tôt ce mois-ci ont montré de nouvelles images satellite suggérant que des milliers de soldats russes pourraient être retournés en Biélorussie. Cela a soulevé des questions sur la perspective d’une nouvelle poussée vers l’Ukraine depuis le nord – ou une tentative de Moscou et de Minsk de détourner l’attention de Kyiv.

Sur cette photo tirée d’une vidéo publiée par le service de presse du ministère russe de la Défense le samedi 12 novembre 2022, des troupes russes assistent à un entraînement au combat sur un champ de tir militaire biélorusse. (Service de presse du ministère russe de la Défense via Associated Press)

En octobre, Loukachenko a ordonné à ses propres troupes de se déployer avec les forces russes près de l’Ukraine, affirmant qu’il y avait une menace claire pour la Biélorussie de Kyiv et de ses partisans en Occident.

Tsikhanouskaya a déclaré que c’était probablement une distraction.

“Si un tel [invasion] l’ordre est donné, nous appelons les Biélorusses à désobéir, à refuser d’exécuter les ordres », a-t-elle déclaré. « Nous avons également appelé les Biélorusses, appelons vos fils à rejoindre le mouvement anti-guerre.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine est profondément impopulaire parmi les Biélorusses, a-t-elle déclaré. Un sondage mené par l’opposition biélorusse, utilisant le soutien du gouvernement canadien, montre que 86 % des habitants du pays ne soutiennent pas la guerre.

La chef de l’opposition biélorusse Sviatlana Tsikhanouskaya, à droite, participe à une manifestation contre l’invasion russe de l’Ukraine devant l’ambassade de Russie à Vilnius, en Lituanie, le 4 mars 2022. (Mindaugas Kulbis/Associated Press)

Brian Whitmore, chercheur principal non résident au Centre Eurasie du Conseil de l’Atlantique, a convenu que l’invasion de Poutine est impopulaire en Biélorussie et a galvanisé le public.

“Cela a également suscité la résistance des Biélorusses, notamment le sabotage des voies ferrées pour empêcher les troupes russes d’accéder au front et une campagne de piratage par un groupe se faisant appeler les Cyber ​​Partisans”, a écrit Whitmore dans un récent article d’opinion du magazine Foreign Policy.

Des volontaires biélorusses ont également rejoint un groupe paramilitaire ukrainien appelé le bataillon Kastus Kalinouski, du nom du chef d’un soulèvement biélorusse du XIXe siècle contre l’Empire russe.

“Nous recherchons de l’aide pour nos volontaires militaires qui se battent au coude à coude avec les Ukrainiens. L’hiver arrive et les gens ont besoin de vêtements chauds… du matériel non létal, de l’aide médicale. Et ce serait bien d’envoyer une telle aide humanitaire à [a] bataillon biélorusse en Ukraine », a déclaré Tsikhanouskaya.