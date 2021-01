SÉOUL, Corée du Sud – Le chef d’une secte religieuse secrète qui était au centre d’une épidémie de coronavirus en Corée du Sud l’année dernière a été condamné mercredi à une peine de trois ans de prison pour détournement d’argent de l’église.

Mais Lee Man-hee, 89 ans, le fondateur de l’église Shincheonji de Jésus, a été acquitté d’une accusation de complot pour entraver les efforts des autorités sanitaires pour lutter contre le virus. La peine de prison de M. Lee a été suspendue pendant quatre ans, ce qui signifie qu’il restera libre à moins qu’il ne commette un crime dans ce délai.

La propagation rapide du virus parmi les fidèles de l’église à Daegu, une ville du sud-est, en février et début mars de l’année dernière, a brièvement fait de la Corée du Sud le foyer de la plus grande épidémie de coronavirus au monde en dehors de la Chine. Un total de 5 213 cas ont été trouvés parmi les membres d’église et leurs contacts, selon les données du gouvernement.

Les procureurs ont arrêté M. Lee en août sur les accusations selon lesquelles lui et d’autres responsables de l’église avaient entravé les efforts du gouvernement pour lutter contre l’épidémie en ne révélant pas entièrement le nombre de fidèles et leurs lieux de rassemblement. M. Lee a également été accusé d’avoir détourné 5,6 milliards de wons, soit 5,1 millions de dollars, des fonds de l’église pour construire un luxueux «palais de la paix» au nord de Séoul, la capitale.