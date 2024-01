Un chef de l’Église polonaise propose une aide « humanitaire » controversée aux hommes politiques emprisonnés

Le président de la conférence des évêques de Pologne s’est engagé mercredi dans un conflit politique complexe et très tendu, en proposant de servir de médiateur au nom de deux hommes politiques emprisonnés.

L’archevêque Stanisław Gądecki, président de la conférence des évêques polonais, photographié en 2019. Silar via Wikimedia (CC BY-SA 4.0).

L’archevêque Stanisław Gądecki a écrit un lettre Le 17 janvier, les hommes politiques Mariusz Kamiński et Maciej Wąsik, qui ont été condamnés à deux ans de prison pour abus de pouvoir, se disant prêts à effectuer une « intervention humanitaire » en leur faveur.

Mais l’archevêque a déjà fait face à des réactions négatives suite à sa décision, certains Polonais l’accusant de partisanerie.

laissez un commentaire

L’affaire Kamiński et Wąsik, qui a suscité un intérêt massif dans les médias polonais, a révélé les divisions au sein du système judiciaire et opposé le nouveau gouvernement de coalition au président du pays.

Selon un 17 janvier déclaration, l’archevêque a proposé d’évoquer le sort des deux hommes avec le ministre polonais de la Justice. Il a également évoqué la grève de la faim que les deux hommes maintiennent depuis plusieurs jours.

Le communiqué indique que Gądecki avait déclaré aux deux hommes que, même s’il « comprenait la raison pour laquelle ils entreprenaient une forme de protestation aussi dramatique », ils devraient mettre fin à la grève de la faim car elle « menace non seulement leur santé mais aussi leur vie ».

Ce conflit complexe et de longue durée concerne les actions de Kamiński et Wąsik lorsqu’ils étaient respectivement chef et directeur adjoint du Bureau central anticorruption de Pologne, de 2006 à 2009.

Les deux hommes ont été condamnés à trois ans de prison en 2015 pour avoir abusé de leur pouvoir en permettant à leurs subordonnés de recourir à la provocation policière lors d’une enquête sur un éminent homme politique populiste. Mais avant que leur appel puisse être statué, le président nouvellement élu Andrzej Duda a accordé sa grâce.

La grâce a été controversée, car Duda est un allié du parti polonais Droit et Justice, qui a gouverné le pays de 2015 à 2023, et les deux hommes ont ensuite servi dans le gouvernement Droit et Justice.

En juin 2023, la Cour constitutionnelle polonaise – dont les politiciens de l’opposition affirmaient qu’elle était sous le contrôle du droit et de la justice – prise en charge les pardons.

Mais quelques jours plus tard, la Cour suprême gouverné que les grâces étaient illégales, arguant que la question ne relevait pas de la compétence du tribunal constitutionnel.

À la suite des élections d’octobre 2023, le parti Droit et Justice a perdu le pouvoir et a été remplacé le 13 décembre 2023 par une large nouvelle coalition dirigée par Donald Tusk, dont le précédent mandat de Premier ministre remontait à 2007-2014.

Un tribunal de district de Varsovie a condamné Kamiński et Wąsik le 20 décembre 2023 à deux ans de prison. Après la police reçu des mandats leur ordonnant d’arrêter les deux hommes, ils cherchèrent refuge au palais présidentiel, mais furent finalement détenu là-bas le 9 janvier.

Annonçant qu’il le ferait lancer une nouvelle procédure Pour gracier ces hommes, le président Duda a demandé au nouveau ministre de la Justice du pays, Adam Bodnar, de les libérer pendant qu’une deuxième grâce est envisagée.

Bodnar a déclaré qu’il avait besoin de temps pour examiner la demande et a suggéré que Duda devrait simplement accorder une grâce immédiate pour garantir la libération des hommes.

Le nouveau gouvernement affirme vouloir faire respecter l’État de droit, tandis que l’opposition l’accuse de faire des « prisonniers politiques ».

Des dizaines de milliers de partisans de Droit et Justice ont participé à une manifestation le 11 janvier contre les actions du nouveau gouvernement, notamment son rachat des médias publics et l’arrestation des deux hommes politiques.

Lors du rassemblement, le président de Droit et Justice, Jarosław Kaczyński revendiqué que Kamiński et Wąsik étaient en prison « pour avoir lutté contre la corruption aux plus hauts niveaux de la société, ce qui n’est pas accepté par le gouvernement actuel ».

Partager

Un porte-parole de la conférence épiscopale polonaise a expliqué que Mgr Gądecki avait décidé d’entrer dans le tourbillon politique après avoir reçu le 17 janvier une lettre de Barbara Kamińska et Romualda Wąsik, les épouses des hommes emprisonnés, lui demandant d’intervenir en médiation avec le ministre de la Justice.

Pour Gądecki, cette démarche est en quelque sorte un risque. L’Église en Pologne est fréquemment accusée d’être trop proche du parti Droit et Justice.

Gądecki a cherché à contrer l’accusation, par exemple en se distancier de la position du parti sur l’immigration.

Mais le site Notes de Pologne signalé que l’offre d’intervention de Gądecki a suscité une réaction violente, avec des critiques argumenter qu’il devrait demander à Duda d’accorder une grâce immédiate, plutôt que d’approcher Bodnar. D’autres ont accusé l’archevêque de jouer dans le discours des « prisonniers politiques » de Law and Justice.

Dans un article à twitter.comle ministre polonais des Affaires étrangères Radosław Sikorski a écrit : « Je ne me souviens pas de la hiérarchie qui a soutenu les victimes de Kamiński et Wąsik. »

Dans un 17 janvier colonne Dans le quotidien Rzeczpospolita, le journaliste Tomasz Krzyżak — connu pour sa défense de la manière dont saint Jean-Paul II a traité les cas d’abus en Pologne — a affirmé que Gądecki était tombé dans un « piège politique ».

Le geste de l’archevêque a également été critiqué dans certains milieux de l’Église catholique polonaise.

Le théologien et éthicien P. Alfred Wierzbicki dit la chaîne de télévision TVN : « À mon avis, c’est l’une des déclarations les plus scandaleuses faites par un dirigeant de l’Église ces dernières années. »

Gądecki doit terminer ce printemps son deuxième et dernier mandat en tant que président de la conférence des évêques.

Abonnez-vous maintenant