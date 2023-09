Un chef de la mafia en cavale depuis des décennies décède quelques mois seulement après sa capture

L’AQUILA, Italie (AP) — Matteo Messina Denaro, l’un des cerveaux reconnus coupables de certains des meurtres les plus odieux de la mafia sicilienne, est décédé lundi dans une salle de prison d’un hôpital, plusieurs mois après avoir été capturé en tant que fugitif n°1 d’Italie et après des décennies de fuite, ont déclaré les procureurs italiens.

Les enquêteurs étaient à sa recherche depuis des années et avaient découvert des preuves selon lesquelles il recevait une chimiothérapie en ambulatoire dans une clinique de Palerme sous un pseudonyme. En fouillant dans la base de données du système national de santé italien, ils l’ont retrouvé et placé en garde à vue lorsqu’il s’est présenté à un rendez-vous de traitement.

Son arrestation intervient 30 ans et un jour après la capture, le 15 janvier 1993, du « patron des patrons » de la mafia, Salvatore « Toto » Riina, dans un appartement de Palerme, également après des décennies de clandestinité. Messina Denaro lui-même s’est caché plus tard cette année-là.

Alors qu’elle était en fuite, Messina Denaro a été jugée par contumace et reconnue coupable de dizaines de meurtres, notamment pour avoir aidé à planifier, avec d’autres patrons de Cosa Nostra, deux attentats à la bombe en 1992 qui ont tué les principaux procureurs anti-mafia italiens, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino.

Son silence a pesé sur les exemples de Riina et de l’autre grand patron de la mafia sicilienne, Bernardo Provenzano, qui a été capturé dans une ferme à Corleone, en Sicile, en 2006, après 37 ans de clandestinité – la plus longue période de cavale pour un patron de la mafia. Une fois Provenzano entre les mains de la police, la traque de l’État s’est concentrée sur Messina Denaro, qui a réussi à échapper à son arrestation malgré de nombreuses observations de lui.

Des dizaines de chefs de la mafia et de fantassins de niveau inférieur ont effectivement présenté des preuves à la suite d’une répression contre le syndicat sicilien déclenchée par les assassinats de Falcone et de Borsellino, des attentats à la bombe qui ont également tué l’épouse de Falcone et plusieurs gardes du corps de la police. Parmi les multiples condamnations pour meurtre de Messina Denaro, il y en avait une pour le meurtre du jeune fils d’un transfuge. Le garçon a été enlevé et étranglé et son corps a été dissous dans une cuve d’acide.