Le directeur du campus du Collège Champlain de Lennoxville est au centre d’une série d’allégations de harcèlement psychologique, de népotisme et de conflit d’intérêts de la part d’employés supérieurs actuels et anciens, a appris CBC News.

Nancy Beattie fait l’objet d’audiences en cours au Tribunal administratif du travail, Tribunal du travail du Québec.

Quatre personnes qui relevaient de Beattie au collège ont témoigné sous serment contre elle, dont une personne qui est la plaignante dans cette affaire.

Aucune des personnes qui ont témoigné devant le tribunal – y compris Beattie – n’a accepté de s’exprimer officiellement. Grâce au tribunal, CBC News a pu obtenir neuf jours de témoignages enregistrés en janvier, février et plus tôt ce mois-ci. Aucun jugement n’a été rendu.

Lors des audiences, plusieurs employés actuels et anciens du Collège, situé dans l’arrondissement de Lennoxville à Sherbrooke, au Québec, ont déclaré que l’environnement de travail qui y règne rendait difficile l’exercice de leur travail et nuisait à leur santé physique et mentale.

«C’est le pire environnement de travail que j’ai jamais vu au cours de ma carrière de plus de 30 ans», a témoigné Cindy Rivett, la gestionnaire des services auxiliaires du collège.

“Dès que vous remettez quelque chose en question, vous savez que votre emploi est en danger.”

Catherine Gingras a éclaté en sanglots en décrivant le milieu de travail toxique et son malaise à témoigner. Elle était directrice des ressources humaines du campus de Lennoxville au moment de son témoignage.

“C’est intimidant”, a-t-elle déclaré au tribunal.

“J’adore mon travail, mais avec tout ce que j’ai dit, comment peux-tu t’attendre à ce que je reste employé au collège maintenant ?”

Les gestionnaires de haut niveau actuels et anciens du campus de Lennoxville se sont dits préoccupés par des incidents de ce qu’ils décrivent comme du népotisme impliquant Beattie et son mari. (Charles Contant/CBC)

Difficulté à faire remonter les plaintes

Le Champlain College Lennoxville est l’un des trois campus du Champlain Regional College.

CBC News a examiné les organigrammes de l’administration du collège. En excluant les professeurs, sur les 36 personnes répertoriées comme travaillant dans l’administration à Lennoxville en juillet 2020, il n’en restait que 20 en septembre. Sur ces 20 salariés, sept sont en congés.

Gingras ne figure plus comme employé sur ce tableau.

CBC a également obtenu des milliers de pages de documents grâce à une demande d’accès à l’information. Elles ont été soumises au cours de la procédure et contenaient des allégations contre Beattie et son mari Daniel Poitras. Poitras est également coordonnateur des services administratifs, ce qui comprend la gestion des finances du campus.

Les quatre personnes qui ont témoigné contre Beattie ont déclaré au tribunal que Poitras était vague et déroutant lorsqu’on lui a posé des questions sur le budget ou les finances du collège.

Ils ont déclaré que ceux qui ont fait pression sur Poitras pour obtenir des informations ont rencontré de l’hostilité et pourraient même devenir la cible de l’antagonisme de sa femme, ce qui rendrait difficile l’escalade des plaintes.

“C’est là le problème”, a déclaré Rivett. “Tout revient à Nancy et rien ne se passe jamais parce qu’elle est tellement déterminée à protéger Daniel.”

Le Collège régional Champlain a une politique contre le népotisme qui s’applique aux conjoints. Il précise qu’un membre du personnel doit « se retirer du processus décisionnel » lorsqu’il gère du personnel dans une situation qui pourrait constituer un conflit d’intérêts. Ne pas tenir compte de la politique du collège est censé entraîner des « mesures disciplinaires ».

Le Champlain College Lennoxville est l’un des trois campus du Champlain Regional College. (Charles Contant/CBC)

“Je voulais me cacher sous la table”

Jennifer Coley-Gomez a témoigné qu’elle avait parfois été humiliée au travail. Elle est doyenne des services aux étudiants et est actuellement en congé.

En tant que plaignante dans l’affaire du tribunal du travail contre Beattie, elle a témoigné qu’elle avait eu une altercation avec Poitras lors d’une réunion de l’équipe de direction le 4 novembre 2020. Coley-Gomez a déclaré qu’elle avait posé des questions à Poitras sur le budget présenté par Beattie. Elle s’est dite “choquée” par sa réaction de colère.

“Il a élevé la voix et avait le visage rouge”, a déclaré Coley-Gomez au tribunal.

“Je voulais me cacher sous la table. Vraiment, j’avais honte.”

Coley-Gomez allègue que Beattie a commencé à la cibler après l’incident avec Poitras – la renvoyant lors de réunions, s’appropriant les idées de Coley-Gomez, la retirant des comités, dissimulant des informations et ignorant ses appels et ses courriels.

Coley-Gomez a déposé une plainte auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, connue sous l’acronyme français CNESST. En septembre 2021, il a conclu que les allégations de Coley-Gomez avaient été corroborées et que les allégations étaient « vexatoires et répétitives » et devraient être portées devant le tribunal. CBC a obtenu le rapport grâce à la demande d’accès à l’information soumise au tribunal.

“J’aurais aimé savoir s’il y avait un problème”

Beattie a soutenu que la plupart des plaintes de Coley-Gomez pouvaient être expliquées ou étaient tout simplement fausses.

Témoignant lors des audiences plus tôt ce mois-ci, Beattie a déclaré qu’elle se souvenait différemment des événements du 4 novembre 2020, affirmant que la conversation entre Poitras et Coley-Gomez avait été animée des deux côtés. La directrice du campus de Lennoxville a déclaré qu’elle avait conseillé à Poitras d’envisager de suivre des cours de « communication financière ».

Beattie a déclaré que le seul problème porté à son attention concernant Poitras concernait son retard et qu’elle “aurait aimé savoir s’il y avait un problème”.

Elle a également déclaré qu’elle était une personne accessible et que le personnel aurait pu venir la voir.

“J’essaie d’être diplomate avec mes employés et de les aborder avec gentillesse”, a-t-elle déclaré.

“Il est toujours difficile de gérer les perceptions des gens. Nous ne pouvons pas lire dans les pensées des gens, mais nous pouvons travailler sur de vrais problèmes.”

Pierre Roy, un technicien en informatique du campus de Lennoxville qui ne fait pas partie de l’équipe de direction, a témoigné en faveur de Beattie. Il a dit qu’il n’avait jamais remarqué de problème avec son style de gestion.

“Avec moi, cela a toujours été respectueux. Nous avons toujours conversé de manière amicale sans aucun problème”, a déclaré Roy.

Les employés disent avoir fait part de leurs préoccupations concernant Beattie et Poitras aux ressources humaines. (Charles Contant/CBC)

Beattie “mal à l’aise” lorsqu’elle est devenue réalisatrice pour la première fois

Beattie a également témoigné en février.

Lors de ce témoignage, elle a déclaré qu’elle se sentait elle-même mal à l’aise face à la situation impliquant Poitras lorsqu’elle a assumé pour la première fois le rôle de directrice par intérim en 2015. Elle a déclaré qu’on lui avait dit que ce serait censé être temporaire.

Au moment de la nomination de Beattie, Poitras occupait déjà le poste de directeur financier et les deux étaient en couple.

«J’ai vu un conflit d’intérêts qui était très clair pour moi», a-t-elle témoigné. “J’étais un peu inquiet à l’idée de prendre la relève.”

Poitras relève actuellement d’Yves Rainville, directeur général par intérim du Collège régional Champlain, qui supervise trois campus, dont celui de Lennoxville.

CBC a contacté Beattie à plusieurs reprises pour lui demander des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse. Poitras n’a pas non plus répondu à une demande de commentaires.

Rainville a publié une déclaration écrite par courrier électronique par l’intermédiaire d’une société de relations publiques. Il a déclaré que le collège s’engage à “la réussite de nos étudiants” et ne fera aucun commentaire sur l’affaire examinée par le tribunal “par respect pour les personnes impliquées”.

“Tout le monde se sentait impuissant”

Gingras, l’ancienne directrice des ressources humaines du campus, a témoigné qu’elle avait reçu de nombreuses plaintes de personnes estimant qu’il y avait du népotisme et qu’elle les avait transmises à la directrice des ressources humaines et des affaires corporatives du Collège régional Champlain de l’époque, Line Larivière.

“Plusieurs fois, [Larivière] “J’ai parlé à Nancy et elle m’a dit que, selon elle, tout va bien”, a déclaré Gingras.

Yotam Baum, doyen associé de la faculté et des affaires académiques, également actuellement en congé, a déclaré au tribunal qu’il avait fait part de ses inquiétudes concernant Beattie aux ressources humaines.

“J’ai senti que Daniel [Poitras] était souvent défendu par Nancy de manière régulière, même lorsqu’il faisait de mauvaises choses, lorsqu’il commettait des erreurs, lorsqu’il ne faisait pas son travail correctement. C’était très difficile de travailler dans un tel environnement où quelqu’un était aussi protégé”, a déclaré Baum.

“D’autres employés étaient également venus me voir, que ce soit des professeurs ou d’autres employés du collège qui étaient constamment préoccupés par cela… Tout le monde se sentait impuissant face à cela.”

Le collège tiendra une réunion du conseil d’administration ouverte au public vendredi à 18 h au campus du Collège Champlain de Lennoxville. (Charles Contant/CBC)

Le conseil d’administration n’a pas vu les évaluations avant de renouveler le mandat de Beattie

Les audiences du tribunal se tiennent plus d’un an après le renouvellement du mandat de Beattie en avril 2022.

En janvier dernier, Odette Côté, la prédécesseure de Rainville, a perdu son poste de directrice générale du Collège régional Champlain après qu’un rapport du ministère de l’Éducation ait déclaré qu’elle n’avait pas répondu aux allégations de harcèlement et aux conflits au sein de son organisation.

Un rapport expurgé de juin 2022 de l’unité des enquêtes du ministère indiquait que l’inaction de Côté « avait contribué à la détérioration du climat de travail au sein de l’administration de Lennoxville ».

Il indique également que le conseil d’administration du collège n’a reçu aucun document ni aucune évaluation lorsqu’il a renouvelé le mandat de Beattie – un processus qui pourrait conduire à une « prise de décision non éclairée ».

Le ministère de l’Éducation a lancé une enquête sur la gestion et les finances du Collège Champlain de Lennoxville et du collège régional dans son ensemble, selon une lettre envoyée le mois dernier au conseil d’administration du campus de Lennoxville et obtenue par CBC.

Le Collège tiendra une réunion du conseil d’administration ouverte au public vendredi à 18 heures au campus de Lennoxville.