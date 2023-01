Un chef de cartel tué après une évasion effrontée de prison

“El Neto” a été abattu par la police après avoir fui une prison mexicaine où il purgeait une peine de 244 ans

Un chef de file du cartel mexicain connu sous le nom de “El Neto” a été abattu dans la ville frontalière de Juarez, quatre jours après une évasion sanglante qui a déclenché une chasse à l’homme policière et militaire dans l’État de Chihuahua, dans le nord du pays.

“El Neto”, de son vrai nom Ernesto Alfredo Pinon de la Cruz, a été retrouvé à Juarez par une équipe de renseignement aux premières heures de la matinée de jeudi, a annoncé le gouverneur de Chihuahua, Maru Campos. Après une fusillade avec les forces de sécurité mexicaines dans son refuge, il s’est enfui dans une BMW blindée, s’est écrasé dans une station-service et a été mortellement blessé dans une autre fusillade avec les officiers.

El Neto était le chef de « Los Mexicles », un gang de rue affilié au cartel de Sinaloa de Joaquin « El Chapo » Guzman. Bien que basé à Juarez, le gang a été fondé par des détenus mexicains dans le système carcéral américain à la fin des années 1980.

El Neto a été condamné à 224 ans de prison en 2010 pour une série d’enlèvements et d’homicides. Cependant, il a été évadé de l’installation de Juarez le jour du Nouvel An après que des hommes armés du cartel dans des véhicules blindés ont pris d’assaut l’enceinte, tuant 17 gardes et prisonniers. Quelque 29 autres détenus se sont échappés avec le patron de Mexicles.

La police, les agents du gouvernement et les forces spéciales ont lancé une chasse à l’homme pour El Neto et ses compagnons d’évasion. La perquisition a tourné au sang lundi soir lorsqu’au moins sept personnes, dont deux policiers, ont été tuées dans une fusillade.

El Neto a été retrouvé et tué dans le quartier Juarez d’Aztecas, situé à seulement deux miles de la ville texane d’El Paso, un point de passage populaire pour les immigrants illégaux.

Les républicains ont accusé les politiques d’immigration laxistes du président américain Joe Biden d’avoir permis à des drogues mortelles comme le fentanyl d’entrer aux États-Unis en quantités toujours croissantes. Dans une vidéo de campagne jeudi, l’ancien président Donald Trump a qualifié la politique de Biden “une trahison mortelle de notre nation”, et a déclaré que s’il était réélu en 2024, il demanderait à l’armée américaine de “infligez un maximum de dommages à la direction, à l’infrastructure et aux opérations du cartel.”