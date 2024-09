Un chef cuisine pour LL Cool J et DJ Khaled le soir de son mariage

DJ Khaled était l’une des stars inattendues du mariage de ce chef de Long Island ! Jessica Perniciaro

Quelque chose de vieux, quelque chose de nouveau, quelque chose d’emprunté, quelque chose… Cool ?

Un chef de Long Island a passé sa nuit de noces à cuisiner pour LL Cool J après que l’icône du hip-hop du Queens se soit présentée de manière inattendue à sa réception.

Salvatore Sorrentino — le chef et propriétaire de Restaurant italien 388 à Roslyn — et son épouse, Gina Sorrentino, se sont mariés lundi et sont retournés dans leur restaurant populaire après la cérémonie pour dîner avec des amis et la famille, nous a-t-on dit.

Le mariage de Salvatore et Gina Sorrentino a été une soirée remplie de stars. Jessica Perniciaro

LL Cool J se produit aux MTV VMA. Jessica Perniciaro

Mais lorsque le couple est arrivé au restaurant italien, ils ont découvert que Fat Joe et DJ Khaled étaient déjà au 388 dans une salle privée pour célébrer l’anniversaire du manager de Fat Joe, Rich Player, a-t-on entendu.

La foule des musiciens est de sortie à Long Island puisque les MTV Video Music Awards 2024 doivent avoir lieu cette semaine à proximité d’Elmont, dans l’État de New York, à l’UBS Arena.

Mais la célébration du mariage s’est terminée avec un autre invité inattendu.

Le couple s’est marié avant de se rendre au restaurant pour fêter ça. salvatore__sorrentino/Instagram

Le chef a gardé le restaurant ouvert pour LL Cool J. salvatore__sorrentino/Instagram

Une source a déclaré à Page Six que plus tard, « alors que les jeunes mariés se préparaient à partir, une camionnette Sprinter s’est arrêtée et une autre légende de la musique est sortie, LL Cool J. »

C’est à ce moment-là que le marié gourmand Sorrentino, « sans hésitation », entend-on, « a troqué son smoking personnalisé contre sa veste de chef, a rouvert la cuisine et a préparé un repas pour LL et son équipe ! »

La source nous a également parlé des « crashers » de la comédie musicale : « Toutes les stars ont félicité le couple et leur ont souhaité des années de bonheur. »

L’initié a ajouté : « Le restaurant venait de fermer quand LL est arrivé… Sal ne refusera jamais quelqu’un qui veut manger ! »

La source a déclaré : « C’était une soirée inoubliable. »

Photos du méga-producteur du spectacle nocturne DJ Khaled posant avec les mariés, ainsi qu’une photo de groupe mettant en vedette Khaled, Fat Joe et Rich Player avec le cortège nuptial.

Sorrentino vient d’une famille de restaurateurs. salvatore__sorrentino/Instagram

LL Cool J se produira aux VMA mercredi. FilmMagic

Le rappeur de « Mama Said Knock You Out » LL Cool J (alias James Todd Smith III) a également posé pour des photos avec une casquette rouge, un pantalon ample gris à la mode, un sweat à capuche et des chaînes, bien sûr.

Sorrentino vient d’une famille de restaurateurs : sa biographie dit qu’il a « suivi les traces de ses parents qui possédaient plus de 10 restaurants » et qu’il a commencé comme plongeur à l’adolescence avant de gravir les échelons.

Étaient également présents à la célébration du mariage, Chris Tsarsi, partenaire de 388, Matthew Sorrentino et Joe Giovanni.

LL Cool J fait également la promotion de son 14e album studio, « The Force ».

Le rappeur devrait également se produire aux VMA mercredi, aux côtés de Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Halsey, Megan Thee Stallion, Lenny Kravitz, Shawn Mendes, Benson Boone et bien d’autres.

Le restaurant Sorrentino’s possède également un emplacement en Floride et est connu comme un lieu de rendez-vous pour des célébrités et des athlètes, notamment Carmelo Anthony, Nelly et la star des Mets JD Martinez, entre autres.