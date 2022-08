Un chef copte critique les restrictions imposées par l’Égypte à la construction d’églises après un incendie meurtrier

LE CAIRE – Après qu’un incendie électrique s’est propagé dimanche dans une minuscule église copte orthodoxe du centre du Caire et a tué 41 fidèles, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a ordonné à l’armée de rénover immédiatement le bâtiment.

Sous la surveillance des soldats, des dizaines d’ouvriers ont travaillé toute la nuit, retirant des poutres carbonisées et des tuyaux brisés, et repeignant les murs et la croix de fer au sommet de l’étroit immeuble de quatre étages coincé entre les magasins et les appartements. Lundi soir, l’extérieur de l’église Abu Sefein, au moins, semblait nouvellement construit.

Le gouvernement a également offert des paiements de condoléances.

Mais cette action rapide n’a pas empêché le patriarche des 10 millions de chrétiens coptes orthodoxes d’Égypte d’exprimer mardi sa frustration face au fait que la plus grande communauté chrétienne du Moyen-Orient a été pressée par des décennies de réglementations gouvernementales limitant le nombre et la taille des églises dans ce pays à prédominance musulmane.