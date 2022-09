Un chauffeur Uber affiche un avis « Ne m’appelez pas Bhaya » sur le siège d’auto lors d’un ultime mouvement de « patron »

Le sens de l’humour et les compétences sociales des chauffeurs Uber font souvent l’objet de nombreux fils Twitter, et celui-ci est aussi coloré que prévu. Un utilisateur de Twitter, Sohini M, a partagé une photo d’un avis qu’un conducteur d’Uber a mis sur le dossier d’un siège : “Ne m’appelez pas bhaya & oncle”. Cela ressemble à une demande équitable; cependant, cela a fini par créer un débat sur la façon dont les gens devraient s’adresser à des personnes qu’ils ne connaissent pas. Les utilisateurs de Twitter ont tout suggéré, de “patron” à “[name] ji” et “frère”. Le jury n’est toujours pas sur lequel est le meilleur.

Boss sonne un peu tapori non ? — Sohini M. (@Mittermaniac) 27 septembre 2022

Il y a tellement de chauffeurs de taxi âgés à Bombay. Ce serait bizarre de les appeler par leur nom. — Sohini M. (@Mittermaniac) 27 septembre 2022

C’est du jargon BLR, non ? — Sohini M. (@Mittermaniac) 27 septembre 2022

Parfait — Sohini M. (@Mittermaniac) 27 septembre 2022

C’est ainsi que vous fixez des limites. – (@ RebelGeek1111) 28 septembre 2022

Uber India a répondu en disant: “En cas de doute, vérifiez le nom sur l’application.”

Récemment, une autre réponse honnête d’un chauffeur Uber est devenue virale sur Twitter. Ria Kasliwal, qui est une utilisatrice de Twitter basée à Delhi, a partagé une capture d’écran de sa conversation avec un chauffeur de taxi. Sur l’image, on peut la voir demander au chauffeur s’il venait, ce à quoi il répond “Mann nahi karta”, ce qui signifie “Je n’en ai pas envie”.

“Le meilleur gars d’Uber de tous les temps. Au moins il était honnête. Sinon, “Aa raha hu”, et soit le taxi continue de tourner au même endroit, soit il annule instantanément”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Lundi uthke kaam me jaane ka « Mann nahi karta ».

Les histoires sur les chauffeurs Uber n’impliquent pas seulement l’hilarité, mais aussi la gentillesse. Un utilisateur de LinkedIn a partagé l’histoire de la façon dont un chauffeur Uber lui a arrangé des sièges après avoir su qu’il n’avait pas dormi et l’a emmené dans un restaurant, où il a pris soin de lui comme son propre fils.

