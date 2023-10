Un chauffeur percute le consulat chinois (VIDÉO)

Le véhicule s’est arrêté au fond du hall du bâtiment diplomatique.

Un conducteur a percuté avec sa voiture le bâtiment du consulat chinois à San Francisco, en Californie, défonçant complètement la porte d’entrée avant d’être neutralisé par la police.

La collision a eu lieu lundi après-midi vers 15 heures, heure locale, a indiqué la police de San Francisco, précisant que les policiers avaient pris contact avec le conducteur peu de temps après. Des images circulant sur les réseaux sociaux auraient montré les conséquences de l’incident, avec une berline bleue vue à l’intérieur du bâtiment alors que des passants effrayés fuyaient les lieux.

La police a fourni peu de détails, mais le Sgt. Kathryn Winters a déclaré que le conducteur avait été abattu par des policiers et était décédé plus tard des suites de ses blessures malgré « efforts pour sauver des vies ». Le suspect n’a pas été identifié.

« Lorsque les agents sont arrivés sur place, ils ont constaté que le véhicule s’était immobilisé dans le hall du consulat chinois. Les policiers sont entrés, ont pris contact avec le suspect et une fusillade impliquant des policiers a eu lieu », dit-elle.

La porte-parole a ajouté que les motivations du conducteur restaient floues, mais a noté qu’aucun autre blessé n’avait été signalé à la suite de l’accident. Elle n’a pas pu dire combien de personnes se trouvaient à l’intérieur de l’enceinte au moment de la collision.

En savoir plus Un homme enfonce une voiture dans l’ambassade de Chine en Argentine et déclenche une alerte à la bombe alors qu’il demande l’asile pour dire « la vérité sur la CIA derrière Covid-19 »

La mission diplomatique de Pékin à San Francisco a répondu à l’épisode dans un communiqué, affirmant qu’un « Une personne non identifiée a pénétré violemment dans la salle des documents du consulat, représentant une menace sérieuse pour la sécurité du personnel et des personnes présentes sur les lieux, et causant de graves dommages aux installations et aux biens du consulat. »

Le consulat a ajouté qu’il « condamne fermement cette violente attaque et se réserve le droit de poursuivre la responsabilité de cet incident », bien qu’il n’ait pas précisé qui il chercherait à tenir responsable à la lumière du décès du conducteur.

Le sergent de police. Winters a déclaré que les autorités locales se coordonnent désormais avec le Département d’État américain et les responsables du consulat chinois pour enquêter sur cette attaque apparente, mais a déclaré qu’il s’agirait d’une « très complexe » sonde.