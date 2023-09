Un chauffeur palestinien enfonce son camion dans des piétons au poste de contrôle de Cisjordanie, blessant 3 personnes

TEL AVIV, Israël (AP) — Un chauffeur palestinien a percuté jeudi des piétons avec son camion à un point de contrôle très fréquenté en Cisjordanie occupée, blessant trois personnes dans le dernier bain de sang dans un cycle de violence incessant qui secoue la région.

Les violences sont survenues un jour après que la police israélienne a abattu un garçon palestinien de 14 ans qui avait poignardé un homme dans une station de tramway de Jérusalem et après que des militants palestiniens ont fait exploser une bombe près d’un convoi de troupes israéliennes escortant des fidèles juifs vers un lieu saint. en Cisjordanie, blessant quatre soldats israéliens.

Ces troubles font partie d’une vague de violence qui dure depuis plus d’un an et qui a atteint des niveaux jamais vus en Cisjordanie depuis une vingtaine d’années.

Les ambulanciers israéliens ont déclaré qu’ils soignaient trois personnes, dont une de manière critique, à la suite de l’attaque de jeudi. Selon le ministère israélien de la Défense, le conducteur s’est enfui à toute vitesse et a été arrêté par des gardes de sécurité à un point de contrôle séparé à proximité. Son état n’était pas immédiatement clair.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrait un camion blanc entouré d’agents de sécurité au deuxième point de contrôle alors que des coups de feu retentissaient.

Le point de contrôle où le camion a percuté les piétons se trouve sur une autoroute principale menant du centre d’Israël à Jérusalem en passant par la Cisjordanie et à côté de la ville israélienne de Modiin. Le point de contrôle est généralement rempli de navetteurs et d’agents de sécurité ou de soldats.

Les agressions palestiniennes contre les Israéliens se sont multipliées parallèlement à l’intensification des raids d’arrestation en Cisjordanie depuis le printemps. Une trentaine de personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens depuis début 2023.

Ces raids quasi nocturnes ont attisé les tensions dans la région et ont donné lieu à certains des pires combats entre Israël et les Palestiniens en Cisjordanie depuis le dernier soulèvement palestinien au début des années 2000.

Près de 180 Palestiniens ont été tués dans les violences, dont environ la moitié affiliés à des groupes militants, selon un décompte de l’Associated Press. Israël affirme que la plupart des personnes tuées étaient des militants, mais des jeunes lanceurs de pierres protestant contre les incursions ainsi que des personnes non impliquées dans les affrontements sont également morts.

Israël affirme que ces raids visent à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques. Les Palestiniens affirment que les raids sapent leurs forces de sécurité, inspirent davantage de militantisme et renforcent le contrôle israélien sur les terres qu’ils recherchent pour le futur État qu’ils espèrent.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza.

Tia Goldenberg, Associated Press