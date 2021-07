Un chauffeur néerlandais utilise son camion pour tremper un sachet de thé dans un verre d’eau

Un chauffeur a utilisé son camion pour tremper un sachet de thé dans un verre d’eau chaude. L’exploit impressionnant peut vous faire tomber la mâchoire et comme beaucoup d’autres dans le monde, vous pourriez finir par regarder l’incroyable vidéo en boucle. Selon le dernier rapport d’UPI, un chauffeur de camion néerlandais de Rijssen aux Pays-Bas a accompli l’exploit. Johan Groteboer avait vu des conducteurs finlandais sur les réseaux sociaux effectuer un acte similaire surnommé le « défi du sachet de thé ».

Le clip, devenu viral sur les plateformes de réseaux sociaux, est de courte durée. Il montre le véhicule de 82 pieds de long faisant marche arrière pour tremper un sachet de thé dans un verre d’eau chaude assis au sommet d’un cône de signalisation. La suspension est ensuite abaissée, laissant tomber le sachet de thé en plein milieu du verre. Depuis qu’il a manœuvré l’énorme camion pour laisser tomber un sachet de thé dans l’eau, Groteboer est devenu une sensation sur les réseaux sociaux.

S’adressant à Zenger News, Groteboer a déclaré qu’il avait fait la vidéo comme une blague et qu’il était stupéfait alors qu’il commençait à recevoir des demandes d’amis. « J’ai eu des demandes d’amis de Chine, du Japon, d’Autriche, d’Italie et de Norvège. Je suis toujours abasourdi par la réception, mais je dois admettre que ça devient un peu incontrôlable maintenant », a déclaré Groteboer.

Expliquant comment il a mis l’idée en mouvement, il a déclaré: «Je devais tout mettre en œuvre pour vraiment dépasser le cône de signalisation sans le déranger tout en laissant tomber le sachet de thé directement dans l’eau chaude. Concernant la popularité de la vidéo, il a dit que cela pourrait être dû au fait que le véhicule impliqué était si énorme.

Lorsqu’on lui a demandé si relever son défi du sachet de thé du premier coup impliquait également de la chance, il a répondu: «Pas du tout. C’était du pur talent. Il était étonné d’avoir réussi du premier coup. Sa femme a refusé de le laisser prendre un verre à la maison car elle était sceptique et convaincue qu’il le briserait. Groteboer a donc acheté quelques verres au marché aux puces local.

Depuis son partage en ligne, la vidéo a recueilli plus de 4 000 réactions et près de 2 500 commentaires des seuls utilisateurs de Facebook. Les internautes ne peuvent s’empêcher d’arroser le message de louanges et beaucoup ont utilisé des emojis applaudissant pour exprimer leurs réactions.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici