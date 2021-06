Un chauffeur-livreur anglais gagne 13 000 £ pour discrimination raciale par son patron écossais

UN chauffeur-livreur anglais a gagné 13 000 £ pour discrimination raciale de la part de son patron écossais.

David Hawksworth a subi une campagne de harcèlement de la part du directeur du dépôt, Patrick Murray, qui l’aurait détesté simplement à cause de son origine.

David Hawksworth a poursuivi Greencore Food To Go et a remporté 13 306 £ Crédit : Le Soleil

Les insultes ont commencé quelques semaines après que M. Hawksworth a rejoint l’entreprise de livraison de nourriture à Dundee. M. Murray l’aurait qualifié de « p***k anglais » et de « b*****d anglais ».

M. Hawksworth a été informé qu’une fois que l’Écosse aurait obtenu son indépendance, il devrait « rentrer chez lui ».

Et, lors de la Coupe du monde 2018, M. Murray lui a dit qu’il serait « bientôt dans le bus pour rentrer en Angleterre comme l’équipe de football ».

M. Hawksworth a poursuivi Greencore Food To Go pour discrimination raciale par harcèlement et licenciement abusif et a remporté 13 306 £.

M. Hawksworth a également accusé M. Murray d’avoir répandu des mensonges selon lesquels il était un délinquant sexuel après avoir mentionné qu’il devait comparaître devant le tribunal pour des allégations de harcèlement qui ont finalement été abandonnées.

Un autre collègue, Craig Steen, aurait qualifié M. Hawksworth de « pédo », selon un tribunal. La relation entre M. Hawksworth et l’entreprise s’est rompue avec le temps et il a été licencié pour cause de stress.

Il a été convoqué à une audience disciplinaire au dépôt et licencié en août.

La juge du travail Sally Cowen a déclaré que les insultes étaient humiliantes et violaient sa dignité. Elle a estimé qu’il avait été victime de harcèlement racial en raison de sa nationalité et qu’il avait été injustement licencié en raison d’une procédure viciée.

M. Murray est toujours le gérant du dépôt.