Un chauffeur-livreur a «frappé et tué» une petite fille de 5 ans avant de «refuser d’appeler une ambulance et d’aller livrer des plats à emporter»

Un chauffeur de LIVRAISON a frappé et tué une fillette de 5 ans avant de refuser d’appeler une ambulance et d’aller livrer des plats à emporter, a déclaré un tribunal.

Istvan Zarka, 63 ans, a frappé la petite Minaal Salam lorsqu’elle est sortie devant son véhicule peu de temps après avoir quitté un club parascolaire à Stoke-on-Trent.

Minaal Salam, 5 ans, est décédé après l’accident d’horreur Crédit : Police de Stoke on Trent

Elle a été conduite sur le capot de la Volkswagen Touran sur environ 10 pieds avant que le moteur ne s’arrête, selon une enquête.

Alors que le père désemparé de Minaal, Abdus, tenait sa fille mourante dans ses bras, M. Zarka a refusé d’appeler une ambulance, a déclaré l’audience.

Il a ensuite quitté les lieux pour livrer un plat à emporter à une minute de route.

M. Zarka a ensuite été arrêté pour avoir causé la mort par conduite dangereuse, mais il ne conduisait qu’à 24 mph dans une zone de 30 mph.

Il a également été accusé d’avoir quitté les lieux d’un accident et d’avoir conduit sans assurance professionnelle.

Cependant, l’accusation de ne pas s’être arrêté sur les lieux a été abandonnée par la suite.

La collision a été déclarée par les enquêteurs de l’accident comme “inévitable” et Minaal a été déclaré mort sur les lieux.

La coroner adjointe Emma Serrano, qui présidait l’enquête sur la mort du petit Minaal, a déclaré qu’il s’agissait d’un “tragique accident”.

Donnant des preuves, le PC Matthew Brailsford a déclaré: “Abdus s’est tenu sur le bord de la route et a regardé des deux côtés quatre ou cinq fois. Minaal a fait un pas sur la route. Une voiture est descendue sur la route. Il ne l’a vue venir que lorsqu’elle était à un pied.

“Minaal est tombé en avant sur le capot. Il l’a portée sur environ dix pieds avant de s’arrêter. Il a posé le siège de la voiture. Il l’a tenue dans ses bras.” moi et appeler une ambulance?’

“Le chauffeur a dit ‘Non, va-t’en’ et a pris la route. Abdus a pratiqué la RCR et a crié à l’aide. Il a dit que c’était 20 minutes avant que quelqu’un n’arrive et 20 minutes plus tard avant que l’ambulance n’arrive.”

Il est possible qu’une Mercedes ait gêné la vue des piétons et du conducteur, a déclaré l’audience.

La coroner de la région, Emma Serrano, a déclaré: “Elle est décédée des suites d’un accident. Un accident tragique, mais néanmoins, c’est un accident.”

NAVRÉ

La mère de Minaal, Alia Anum Salam, a rendu un hommage émouvant à sa petite fille.

Elle a déclaré: “Il n’y a pas un seul moment où elle ne me manque pas. Elle était très aimante.

“Elle m’aidait à faire les courses et m’aidait à cuisiner. Elle adorait cuisiner.

“Elle voulait que je lui transmette toutes mes recettes quand elle serait grande. Elle voulait être médecin comme son père.

“C’est très douloureux. Je ne suis plus la même personne. Je suis amère. Je ne pense pas être gentille parce que j’ai l’impression qu’il n’y a rien de bon dans le monde parce que cela m’est arrivé. Elle n’était qu’une enfant.”