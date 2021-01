Un chauffeur de délit imprudent qui a renversé et tué un couple de personnes âgées est emprisonné depuis seulement deux ans.

Les amoureux d’enfance Ann Nickerson, 75 ans, et son mari Lawrence, 79 ans, ont quitté la maison pour un dîner romantique dans un restaurant italien à Jesmond, Newcastle, le 23 novembre 2019.

Les grands-parents – qui devaient célébrer leur anniversaire de mariage en diamant quelques mois plus tard – s’étaient garés et traversaient la route quand Asif Hussain, 23 ans, les a renversés dans son Vauxhall Corsa VXR à 40 mph avant de partir.

Mme Nickerson est décédée sur les lieux alors que M. Nickerson a été transporté d’urgence à l’hôpital – mais est décédé tragiquement plusieurs jours plus tard.

La police a lancé une recherche à grande échelle pour Hussain avant de se rendre et d’être arrêté.

Un chauffeur de fuite imprudent qui a tué Ann Nickerson, 75 ans, et son mari Lawrence, 79 ans (photo), est emprisonné depuis deux ans

Hussain, 23 ans, de Wingrove Gardens, Newcastle, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation d’avoir causé la mort par conduite imprudente, causé la mort alors qu’il n’était pas assuré, ne pas s’arrêter à la suite d’une collision et de possession de cannabis.

Il a été condamné à deux ans de prison à Newcastle Crown Court hier.

Les grands-parents – qui devaient célébrer leur anniversaire de mariage en diamant en 2020 – s’étaient garés et traversaient la route quand Asif Hussain, 23 ans, (photo) les a renversés avant de partir.

Une déclaration publiée par la famille Nickerson disait: « Aujourd’hui, nous clôturons la procédure pénale, mais cela n’apporte aucun soulagement.

«Notre famille et tous ceux qui ont connu et aimé nos parents pleurent toujours leur perte. C’étaient les personnes les plus merveilleuses qui nous ont été tragiquement enlevées avant leur heure.

«Ils nous manquent au-delà de toute croyance.

« Nous tenons à remercier tous nos amis, notre famille et les policiers travaillant pour l’équipe de liaison pour leur soutien incroyable tout au long de ce qui a été une période horrible. Je vous remercie.’

Le couple partait pour un repas tranquille ensemble après avoir découvert que le cancer de leur fils était revenu et était en phase terminale.

Ils traversaient la route à deux voies près de l’hôtel Punch Bowl quand Hussain les a percutés à 40 mph dans une zone de 30 mph.

Il n’a pas essayé de dévier ou de freiner et il n’a pas sonné.

Des conducteurs horrifiés se sont précipités pour donner à Mme Nickerson la RCR, mais elle est décédée tragiquement sur les lieux.

M. Nickerson était toujours conscient à ce stade, rapporte Chronicle Live, et a déclaré aux témoins: « Nous attendions de traverser la route et avons appuyé sur le bouton et nous avons attendu que le feu passe au vert puis nous avons commencé à traverser et la voiture a accéléré. »

Le sergent Matt Sykes du département des patrouilles motorisées de la police de Northumbria a rendu hommage à la famille Nickerson et a décrit les décès d’Ann et Lawrence comme « complètement évitables ».

Il a déclaré: « Je voudrais profiter de cette occasion pour louer le courage et la bravoure de la famille Nickerson tout au long de ces circonstances horribles et de ces procédures judiciaires incroyablement difficiles.

« Cette affaire a été vraiment dévastatrice à porter devant les tribunaux et j’espère qu’aujourd’hui aidera la famille à faire le premier pas vers la fermeture qu’elle mérite.

« Les décès d’Ann et Lawrence étaient complètement évitables et cet incident montre à quel point les actions insensées et irresponsables d’une personne peuvent entraîner une dévastation totale dans la vie d’autres personnes.

Mme Nickerson est décédée sur les lieux (photo) alors que M. Nickerson a été transporté d’urgence à l’hôpital – mais est décédé tragiquement plusieurs jours plus tard

« Hussain a frappé deux piétons innocents parce qu’il conduisait imprudemment et trop vite, et a également fui les lieux, les laissant mourir sur la route.

« Un jour, sa peine privative de liberté prendra fin, mais j’espère que la mise à mort inutile de la vie de deux personnes innocentes restera à jamais avec lui.

« Je tiens à souligner à tous les conducteurs de notre région à quel point nos routes peuvent être dangereuses lorsque vous conduisez de manière irresponsable et que vous ne faites pas attention – veuillez traiter nos piétons et nos usagers de la route avec respect, et aidez-nous à empêcher quiconque de passer par cette horrible. supplice.

La police a lancé une recherche à grande échelle pour Hussain avant de se rendre et d’être arrêté. Sur la photo: la scène de la nuit de l’accident

«Personne ne devrait perdre la vie sur les routes de notre région».

Au moment de leur mort, la famille a déclaré dans une déclaration émouvante: « Toute notre famille a été laissée inconsolable par la perte d’Ann et de Lawrence.

«C’étaient nos parents, nos grands-parents et nos meilleurs amis.

« Pour que nos êtres chers nous soient enlevés d’une manière aussi horrible et tragique, nous serons à jamais changés et nous pleurerons cette perte. »

La famille a également déclaré que le couple dévoué a élevé trois enfants ensemble tout en travaillant dur pour créer leur propre entreprise familiale, Clarks Home Bakery.

L’entreprise a continué à subvenir aux besoins de toute la famille pendant 42 ans.