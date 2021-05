Un chauffeur échappe de peu à la mort après qu’un camion a basculé devant lui

Une vidéo d’un incident terrifiant qui aurait pu devenir un accident est apparue sur Internet et elle devient virale. Dans la vidéo, une voiture à grande vitesse a failli percuter un camion chargé qui s’est renversé sur une route en négociant un virage à grande vitesse. Le conducteur de la voiture a eu de la chance et s’est échappé de peu lorsque le camion s’est renversé devant lui. Le conducteur de la voiture a arrêté son véhicule et s’est échappé. Il semble que le conducteur de la voiture a ralenti son véhicule pour éviter une collision avec le camion après que sa charge se soit déplacée d’un côté avant de se renverser.

Apparemment, l’incident s’est produit en Alabama, aux États-Unis, le 10 mai 2021. L’incident a été enregistré par la dashcam installée à l’intérieur de la voiture, qui a montré le point de vue du conducteur du véhicule.

Dans la vidéo, on peut voir qu’une voiture se déplaçait sur sa voie. Un camion chargé de ferraille est venu sur la route, cependant, sa vitesse reste si rapide que l’arrière s’est renversé sur la route principale. Le camion attaché à l’arrière du camion a basculé après que la charge se soit déplacée d’un seul côté. Lors du renversement du camion, la voiture se déplaçait à grande vitesse et s’est approchée très près du véhicule lourd.

Après avoir ralenti la voiture, le conducteur attentif a réussi à arrêter le véhicule à quelques mètres derrière le camion renversé et de la ferraille tombée. Hethen a fait reculer son véhicule, créant une distance de sécurité entre le camion renversé et sa voiture, a montré la vidéo. Un gros accident aurait pu se produire, ce qui a été évité grâce à l’attention du conducteur de la voiture.

«J’ai commencé à ralentir à peu près au moment où il s’est retourné et a craché de la ferraille sur toute la route, ce qui m’a à peine manqué, si j’avais été une seconde plus tôt ou si je n’avais pas ralenti, cela aurait été sur moi», a-t-il déclaré.

Mis en ligne le 11 mai, la vidéo a été visionnée plus de 5 200 fois sur YouTube jusqu’à présent.

