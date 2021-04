CECI est le moment où un chauffeur UPS héros a sauvé un garçon après qu’un colis de 100 lb lui soit tombé dessus.

Marco Angel a été filmé sur une caméra circulaire sortant de son camion de livraison pour aider le garçon de quatre ans.

On peut voir Max essayant de ramener le lourd paquet à l’intérieur Crédit: Facebook / Traci Pratt

Le paquet s’avère cependant trop pour le jeune et il bascule sur lui Crédit: Facebook / Traci Pratt

Le chauffeur UPS Marco Angel se précipite pour sauver le garçon de quatre ans Crédit: Facebook / Traci Pratt

Angel soulève le paquet du garçon avant de le ramener à l’intérieur Crédit: Facebook / Traci Pratt

Max Pratt avait tenté de récupérer le paquet qu’Angel avait laissé sur le porche de la maison d’Oak Park dans l’Illinois.

Des images montrent la boîte s’inclinant sur le côté, écrasant le garçon, qui ne pèse que 40 livres, en dessous.

Max était indemne et n’a souffert que de ce qu’il a dit être un « ouchie » Crédit: CBS Chicago

Angel a dit que son instinct de « père » était entré en jeu et qu’il s’était précipité pour sauver le garçon Crédit: CBS Chicago

On voit Angel sprinter dans la circulation pour aider le jeune.

«J’avais peur de tomber dans les escaliers», a déclaré Max à CBS Chicago.

Max dit qu’il est généralement celui qui prend des colis pour sa famille, mais celui-ci était tout simplement trop lourd.

«Je n’ai pas pu l’obtenir – eh bien, le responsable du colis l’a eu.» il a dit.

Angel, qui a travaillé pour la société de livraison pendant un an, a déclaré à CBS Chicago qu’il avait réagi aussi vite qu’il le pouvait.

«Dès que j’ai vu le colis basculer, j’ai commencé à courir vers lui», a-t-il déclaré.

Angel a ajouté: «J’ai imaginé mes garçons dans sa situation. De toute évidence, vous passez en quelque sorte en mode parent complet ou en mode père complet pour vous assurer que l’enfant va bien. «

Heureusement, Max était indemne, disant à CNN qu’il n’avait souffert que d’un «ouchie».

Traci Pratt, la mère de Max, a déclaré qu’après qu’Angel eut aidé son fils, il avait ramené le colis à l’intérieur.

Elle a déclaré à CNN: «Je suis allée chercher le colis et il m’a dit: ‘Non, non, non. Je le prends à l’intérieur pour toi. Où voulez-vous que je le mette? Il était si gentil.

Dans un chat vidéo entre Traci et Angel, mis en place par CBS Chicago, elle lui a dit: « Vous êtes notre ange, la façon dont vous avez pris l’avion et l’avez aidé. »

Max a donné à Angel le surnom de « The Package Man » tandis que Traci a dit qu’elle espérait qu’UPS lui donnerait un bonus et le ferait l’employé du mois.