Un chauffeur UBER se bat désespérément pour sa vie après qu’une foule d’étrangers se soit brisé une bouteille en verre sur sa tête à New York, le laissant inconscient.

L’agression non provoquée a vu un groupe de quatre femmes et un homme s’approcher du conducteur tôt ce matin dans le Queens et l’attaquer alors qu’il était assis dans sa voiture, selon les flics.

Un homme a été frappé à la tête avec une bouteille en verre dans le Queens ce matin, selon le NYPD Crédits: Getty

Le conducteur d’Uber est dans un état critique à l’hôpital après l’agression non provoquée Crédit: Alamy

Ils l’ont frappé à la tête avec une bouteille, dit le NYPD.

Les services d’urgence se sont précipités pour aider la victime après avoir été attaquée par la foule alors qu’il était garé dans la 138th Street et Jamaica Avenue vers 8h25.

Le chauffeur d’Uber, âgé de 41 ans, a été emmené inconscient à l’hôpital voisin de la Jamaïque et dans un état critique.

Aucune arrestation n’a encore été effectuée.

Cela survient deux jours seulement après qu’une autre violente agression à New York a vu un homme asiatique devenir victime d’une embuscade inspirée par la haine alors qu’il ramassait des canettes dans la rue.

Yao Pan Ma, 61 ans, a été sauvagement armé de froid et s’est ensuite fait piétiner la tête alors qu’il était toujours allongé sur le trottoir dans le quartier de Harlem vendredi soir.

Il a souffert d’une contusion cérébrale et de fractures du visage et est répertorié dans un état critique, selon le New York Post, citant des sources policières, et a été placé dans un coma médicalement induit.

Le NYPD a publié un clip de 12 secondes capturé à partir d’images de surveillance montrant Ma vue se faire botter par un assaillant inconnu sous un échafaudage d’un bâtiment le long de la Third Avenue et de la East 125th Street vers 20h30.

«Veuillez le capturer dès que possible et lui faire payer», a plaidé la femme presque inconsolable de Ma, Baozhen Chen, dans une interview accordée au Post en mandarin au domicile du couple à East Harlem.