Une femme FURIOUS a affirmé qu’un chauffeur d’Uber était entré dans un canal – et lui avait quand même facturé 29 £ pour le trajet.

Emma Lavelle, 30 ans, a exhorté le chauffeur à s’arrêter alors qu’il se dirigeait vers le canal de Bridgewater à Salford, dans le Grand Manchester.

Emma Lavelle a déclaré que le chauffeur d’Uber avait pénétré dans un canal à Salford, dans le Grand Manchester Crédit: MEN Media

Elle a affirmé qu’elle était toujours inculpée pour le voyage bien qu’elle ait dû rentrer à pied chez elle Crédit: MEN Media

Le chauffeur a dit plus tard aux flics qu’il avait suivi son GPS pendant le voyage cauchemardesque aux premières heures du 11 avril, rapporte Manchester Evening News.

Emma furieuse a réussi à sortir du véhicule et on lui a dit de marcher le reste du voyage – mais affirme qu’elle a toujours été facturée 29,31 £ pour le voyage.

Elle a dit: «Je pensais ‘qu’est-ce qui s’est passé? Comment n’a-t-il pas vu le canal devant lui?

«Il a tourné dans la mauvaise rue et j’ai dit ‘tu ne devrais pas être ici. Ne continuez pas sur cette route, il y a un canal ».

‘QUE DIABLE?’

«Il a continué et je lui ai dit qu’il était dans le canal. Il m’a demandé si je pouvais sortir et, heureusement, je le pouvais.

«Il a dit ‘est-ce que tu peux rentrer à la maison à pied?’ C’est à 15 minutes à pied et ce n’est pas le plus beau quartier pour marcher seul. «

Elle a ajouté: «Ils ont dit qu’ils allaient enquêter mais personne n’est revenu vers moi.

«Puis, quand c’était aux nouvelles, je les ai contactés à nouveau avec l’article et ils ont envoyé un courriel pour me dire qu’ils me rembourseraient.

«Il n’allait pas aussi vite. Il roulait en quelque sorte autour de 5 mph, puis tout à coup l’avant de la voiture est entré dans le canal.

Uber s’est engagé à enquêter sur le rapport.

Un porte-parole a déclaré: «Nous enquêtons actuellement sur ce rapport inquiétant. La sécurité de nos clients, des conducteurs qui utilisent l’application Uber et du grand public est une priorité absolue pour Uber.

«Tous les conducteurs qui utilisent l’application sont tenus de respecter le code de la route, et toute conduite dangereuse peut entraîner la suppression des conducteurs de l’application.»